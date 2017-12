UNFAIR! Liza Soberano, nababash dahil lang hindi makapag-selfie

SA TRADE SHOW ng ABS-CBN recently, nagulat si Ogie Diaz sa alagang si Liza Soberano dahil ang lakas ng dating sa mga advertisers ng dalaga nang lumabas at nagperform siya with Enrique Gil and other co-stars for their new show for 2018 na “Bagani”.

Sa ilokos nag-taping sina LizQuen, kuwento sa amin ni Ogie noon pa man bago in-announce ang bagong palabas ng dalawa kasama sina Sofia Andres at Rayver Cruz.

Sa feedback na nakuha namin during the event, nang lumabas si Liza sa entablado, ang lakas ng hiyawan at palakpakan.

Sa katunayan, after the performance at nagkaroon ng “selfie” moment ang dalaga with some advertisers and supporters ng kanilang mga shows in the past at itong “Bagani” ay nagkagulo ang mga naroroon.

Ito rin marahil ang dahilan kung bakit hindi na inimbita ni Ogie ang alaga niya sa grand launch ng kanyang librong Pak Humor na ini-launch recently sa National Book Store Trinoma.

“Gusto ni Liza na dumalo para sumuporta pero ako na ang umayaw. Kasi sa mga public events, hindi lahat napapagbigyan niya na makipag-selfie sa kanya. Iilan lang ang mapapagbigyan. Yong iba na hindi mapagbigyan, nagtatampo. Dun nababash si Liza. Kawawa naman,” kuwento ni OgIe sa amin over a delicious Pinoy merienda nang makipagtsikahan siya with some press friends.

Proud ang manager sa kanyang alaga. For the past years mula nang makilala si Liza, never daw ito nagbago. Kung ano ang pagkakakilala nila sa simula ay walang nakita pagbabago ang manager kay Liza.

“Sugiguro ‘yung pagbabago niya, for the better. Yun hectic ang schedules niya. Personal appearances, taping pictorials, endorsements. Pero sasabihin mo na nagbago ang ugali, same pa rin.

“Madaldal pa rin siya teh. Kapag si Liza na ang nagsimula magsalita, tuloy-tuloy na ang tsika niya. Natutuwa nga ako. Siya na ang nagku-kuwento ng mga happenings at ganap sa buhay niya,” natatawang kuwento ni Ogie sa amin.

Reyted K

By RK Villacorta