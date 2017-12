“Unexpectedly Yours” nina Sharon Cuneta at Robin Padilla, iba ang kilig na ipinadama sa manonood!

UNEXPECTEDLY, nagustuhan ko ang pelikulang “Unexpectedly Yours” nina Robin Padilla at Sharon Cuneta with the support of the millennial loveteam of Joshua Garcia and Julia Barretto.

Hindi ako masyadong umasa sa pelikula dahil may ideya ako na napaka-limited ng oras na ibinigay sa production to finish the film. Nang makapanayam ko si Joshua Garcia sa isang press conference sometime on the second week of November, sinasabi nito na hindi pa tapos ang kanilang shooting at hindi pa niya nakaka-eksena noon ang Megastar. Ibig sabihin ay wala pa siguro sa kalahati ang nakukunan nila noon.

Sa Pilipinas kasi, ang mga rushed na pelikula ay mahahalata mop ag pinanood na sa big screen. Kaya ayun, hindi ako masyadong nag-expect.

Maayos ang pagkakagawa ng pelikula. Very relatable sa mas nakatatandang viewers ang papel nina Shawie at Binoe. Minsan kasi talaga, kahit na matagal na panahon na ang nagdaan, iba pa rin ang epekto sa puso at isipan kapag high school crush na ang pinag-uusapan. I’m sure na karamihan sa mga OFW na nagsakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa makapagpadala lang ng pera ay mata-touch sa pelikulang ito. Ang mga “overachievers” din na tulad ng karakter ni Mega ay may mga realizations habang pinapanood ang pelikula.

Light lang ang mga parte nina Joshua at Julia sa pelikula, pero nagshine din ang rumoured couple. Maganda ang chemistry nina Robin at Joshua bilang mag-tito at nina Shawie at Julia bilang mag-ina.

Kahit sabihin pa na tight ang deadline ng bagong pelikula ni Cathy Garcia-Molina, masasabi mo na nag-deliver talaga ito. Maliban sa solid script, technicalities at direction, malaking bagay na professional ang mga bida at supporting casts ng pelikula.

Ang lakas maka-good vibes ng chemistry nina Shawie at Binoe, sa totoo lang. Napakanatural ng kanilang chemistry at masasabing worth the wait talaga at isang bonggang regalo ito sa mga matagal naa naghintay. Dumating na nga ang panahon!

Wish namin ay magtuloy-tuloy ang paggawa ng apat na bida ng pelikula kahit pa iba ang kanilang kapares. Keep the momentum going, ‘ika nga.

Kung hindi na kayo makapaghintay sa MMFF, watching Unexpectedly Yours is worth spending on, I tell you. Good vibes na nga, kilig ka pa!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club