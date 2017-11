Underwear pictorial ni Marco Gumabao sa Bench, hot topic

SA MGA BAGONG endorser ng Bench ay si Marco Gumabao na dating Star Magic artist pero ngayon ay nasa Viva Artists Agency (VAA) ang matinding pinag-uusapan ng mga beki dahil sa revealing niyang pictorial suot ang bench underwear.

Kinabog ni Marco ang kapwa niya celebrity endorser like Albie Casino, Rocco Nacino at Dominique Roque kung palakihan ng bukol ang pag-uusapan. Sa pose ni Marco, kuhang-kuha niya ang gay community, huh!

Ayan tuloy, siya na ang bagong ilusyon ng mga beki at kababaihang mahilig sa lalaking may magagandang pangangatawan. Tiyak din na aabangan ang kanyang pagrampa sa MOA Arena para sa Bench Under The Stars fashion show.

Anyway, wala pa kaming balita kung ano ang magiging bagong show ni Marco sa ABS-CBN or kung magkakaroon pa siya. Ang VAA na kasi ang nagdedisisyon sa kanyang career.

Who knows, baka sa GMA-7 na siya mapanood in the future katulad ng ibang Kapamilya stars na nag-ober-the-bakod na.

Well, kahit saan man mapunta si Marco ay tiyak na meron siyang paglalagyan kasi alam niya kung paano i-reinvent ang kanyang sarili. He is also a good actor and right timing lang ang kailangan niya para sumikat nang husto.