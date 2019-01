UMAMIN NA: Arjo Atayde, kinumpirmang ‘exclusively dating’ na sila ni Maine Mendoza!

Arjo Atayde and Maine Mendoza

ARDUB IS REAL! Sa wakas, may lalaking matapang na umamin at ipinaalam sa publiko na mahal niya si Maine Mendoza – and that brave man is Arjo Atayde.



Sa press conference ng upcoming comedy film na ‘TOL’ ay direktang sinabi ni Arjo na hindi pa sila officially magdyowa ni Maine, but they’re ‘exclusively dating’.



Nang tanungin si Arjo kung ano saan sila nagkasundo ng dalaga, sinabi nito na ‘Everything. I’m just really happy.”



Late last year nag-umpisa ang pambabash kay Arjo Atayde dahil na rin sa hope ng mga fans ng AlDub nina Alden at Maine na ang mga iniidolo nila ang magkatuluyan. Nagkakilala at nagkadevelopan ang dalawa habang ginagawa nila ang MMFF 2018 hit na ‘Jack Em Popoy: The Puliscredibles’.



In the past, nalink na si Maine sa dalawang Kapuso actors na sina Sef Cadayona at Juancho Trivino. Parehong naging tikom ang bibig ng dalawang lalaki at hindi rin biro ang threats at bashings na natanggap nila.



This time ay finally, may lalaking may balls to fight for Maine. Alam niya na marami na naman ang kukuda sa social media, pero handa ang aktor at maging si Maine na ipaglaban kung ano ang meron sila. Reel might be good, but REAL is better!



We’re genuinely happy for Maine na for the past years ay naka-encounter ng bashings dahil lang sa hindi naging sila ni Alden. Ano ba naman ang magagawa ng isang dalaga kung hindi naman siya pinupursue ng binata, aber?



ARDUB IS REAL!