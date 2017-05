Umaalog-alog na asset ni Andrea Torres, benta sa kalalakihan!

BIGLANG NAGING EXPERT sa mathematics ang mga kelot at nainggit ang mga bebot sa inilabas na jumping jacks video kamakailan ng GMA Network featuring the lovely and sexy Andrea Torres.

Hindi naman natin maipagkakaila na napaka-hot talaga ng dalaga. No wonder marami ang naiingit sa kanya dahil maliban sa tuloy-tuloy ang projects nito sa Kapuso network, napaka-gifted pa ng kanyang hinaharap.

Bentang-benta ngayon sa netizens ang video ni Andrea where she dares the viewers to count kung ilan beses siyang tumalon-talon sa jumping rope. May slow motion effect pa na for sure ay ikinalaglag ng panga ng karamihan. S’yempre, umalog-alog ang very obvious na asset nito, huh!

Towards the end of the video ay naglitanya pa ito ng ‘Ha? Uulitin ko na naman?’. Dahil nag-viral ang video, for sure ay pagbibigyan ni Andrea ang kanyang mga fans! Panoorin ang nakakalulang video:

Speaking of, we wonder kung bakit up to this day ay wala pang launching movie ito? Mukhang game naman si Andrea sa sexy-drama roles at may fanbase na rin naman ito. Any takers?