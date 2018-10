UH-OH: Pelikulang DARNA ni Liza Soberano, madedelay na naman!

KAWAWA naman si Liza Soberano dahil na-delay na naman ang pelikula niyang Darna na nasa direksyon ni Erik Matti.

Kahapon, madami ang nagulat sa pagback-out ni Direk Erik sa proyekto na ayon sa “press release” ng ABS-CBN PR Department, creative differences diumano ang dahilan.

Ayon sa pralala (press statement or press release); hindi magkasundo sina Direk Erik at ang Star Cinema sa creative aspect ng pelikula.

Ang basa ko, tila mas gusto yata ng Star Cinema dagdagan ng mga aspetong komersyal ang pelikula na malamang, dahil iba ang pananaw ni Direk Erik sa naturang project ay hindi ito pumayag.

Para hindi na lang magtalo (balita naming ilang beses na rin nagbanganan ang dalawang kampo sa gusto nila mangyari sa pelikula), para less stress kay Direk Erik ay minabuti na lang diumano nito umalis sa project bilang director ng pelikula.

Naaawa kami kay Liza na super effort na sinunod ang kagustuhan ni Direk Erik na mangyari sa pisikal niyang katawan para maging perfect at swak na swak siya sa role na Darna.

Nag-training ng martial arts, nagpa-payat para ma-reach ang desired physical requirements ni Direk Erik na ang ending ay made-delay naman ang project na matagal na hinihintay ng publiko lalo na ang mga supporters at fans ng dalaga.

Sa huling pagbabalita namin about Liza and her Darna project ay inuna muna ang mga eksena ng dalaga nilang Narda at hindi pa kinukunan ang mga ‘Darna’ scenes niya dahil gusto nga ni Direk Erik at sa last part ng shooting nila kukunan ang mga ito para hindi abala.

Saan ngayon patutungo ang pelikulang Darna ngayon na hindi na si Direk Erik ang direktor?

Narito statement ng ABS-CBN at Star Cinema tungkol sa isyu:

“ABS-CBN, Star Cinema, and director Erik Matti have mutually decided to part ways in the filming of ‘Darna’ because of creative differences and to allow the filmmaker to work on his other projects under his own production company Reality Entertainment.

“ABS-CBN and Star Cinema, however, are fully committed to bringing the iconic character to the big screen for today’s generation of moviegoers to witness the story of the well-loved Pinoy comics superhero. The new ‘Darna’ director will be announced soon.”

Sa kasalukuyan, naghahanap ang Star Cinema ng pamalit kay Direk Erik na may gayon din international stature tulad ni Direk na kilala internationally.

Pero ano ang katotohanan sa “balita” na may isyu tungkol sa involving ”KathNiel” kung bakit na-delay na naman ang Darna?

Ang intriga at tsismis nga naman. Wondering kung anong ganap nina Daniel at Kathryn sa project ni Liza?

Kalokah! Ha ha ha…

Reyted K

By RK Villacorta