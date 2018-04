TV5 Princess Jasmine Curtis-Smirth, certified Kapuso na; bagong leading lady ni Alden Richards?

CERTIFIED Kapuso na ang dating TV5 Princess and prime artist na si Jasmine Curtis-Smith!

May pa-teaser pa ang ate nito na si Anne Curtis-Smith na may bonggang announcement in relation to her younger sister na dapat abangan sa social media.

Matagal-tagal na rin idinadasal ng mga loyal fans and followers ni Jasmine na magkaroon na ito ng bagong home network. Simula kasi nang mag-iba ang focus ng TV5 ay tila napabayaan na ito ng network. Kahit ang kanyang male counterpart na si Derek Ramsay ay nag-announce na rin ng kanyang paglayas sa Kapatid network.

Naging absent man siya sa TV for a long time, buti na lang at aktibo ito sa pelikula last year. Siya ang third wheel kina Paulo Avelino at Maja Salvador sa “I’m Drunk, I Love You” at nanalo naman ito ng Best Supporting Actress award sa MMFF 2017 for the movie ‘Siargao’ with Jericho Rosales and Erich Gonzales. Ginagawa rin niya ngayon ang pelikulang ‘Gen Ad’ with JC De Vera.

Ngayon sa certified Kapuso na si Jasmine, siya kaya ang magiging leading lady ni Alden Richards sa upcoming teleserye nito?

May usap-usapan kasi na pansamantalang paghihiwalayin ang AlDub tandem nina Alden at Maine dahil magpakatotoo tayo – hindi pa niche ni Maine ang drama. Ito naman ang strength ni Alden as an actor.

Kung si Jasmine nga ang makakasama ni Alden sab ago nitong programa, magsisilbi itong reunion ng dalawa na unang lumabas sa pelikulang ‘Imagine You & Me’.

Marami ang nae-excite sa possibility ng JasDen or AlMine tandem dahil pareho silang may talent sa drama. Sana lang ay maging open-minded ang fans sa pagbabagong ito dahil sa ikabubuti rin naman ng karir ng kanilang iniidolo ang lahat ng ito, noh!