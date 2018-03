TURUAN NG TAMANG ASAL SI SOFIA ANDRES

NALOLOKA LANG AKO sa cover-up ng kampo nitong si Sofia Andres. Hindi niya sinasagot ang isyu ng tamang asal na kapag nakikipagusap ka sa tao, dapat nakatingnan ka sa kausap mo at hindi yong kung anu-ano ang isyu na pinagtatakpan gayong simple lang naman kung bakit nilatigo siya dahil sa kabastuan during interviews.

Ang hitadera, kung anu-ano ang ikinukuda para iligaw ang kabastusan niya.

‘Simple lang ang turo ng nanay ko: Kapag may kausap ako, humarap ako sa kausap ko.’

Sa simpleng salita, magpakita ka ng respeto sa kausap mo at hindi yong kinakausap ka, kinakalikot mo ang hawak mo na cellphone.

Depensa ng hitad na problemado raw siya at that time habang initerbyu siya kaya ganun. May depensa pa na mali ang impresyon sa kanya na mukhang suplada siya dahil sa kanyang facial feature na mali na naman ang depensa sa isyu ng “breeding” na hindi naituro ng nanay niya dahil ang mga idinadahilan niya ay iba.

The issue here is breeding na malamang wala siya.

Sa Tonight with Boy Abunda last Friday, as a cover-up sa kabastusan niya during interviews, ipinapalabas pa na biktima siya ng bashing. Siya ang biktima sa isyu.

Hindi unang maling asal ang ipinakita niya sa mga entertainment bloggers during an interview dahil a couple of years ago, it’s the same issue about her kabastuhan at pagiging walang breeding na ipinakita niya sa isang entertainment reporter ( na dating PMPC President at now entertainment editor na sin Roldan Castro) na iniyakan niya sa isang showbiz event. Yes, iniyakan niya si Roldan na sinupalpal siya because of her kabastusan.

Sana, pagnagkataon na mainterbyu ko siya, nagbago na siya. Hindi na bastos at tinuruan na siya ng tamang asal ng nanay niya.

Reyted K

By RK Villacorta