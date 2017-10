TUNAY NA LAUGH TRIP: ‘THE BARKER’ ni Empoy Marquez, sulit sa katatawanan!

IKAW NA NGA, EMPOY MARQUEZ. Bukod sa ikaw ang “bagong pogi”, ikaw na rin ang bagong “Hari ng Komedya” na sa totoo lang ay hindi ko mawari.

Sa red carpet premiere ng pelikula mo na “The Barker”, nasundot mo ng kiliti ng manonood.

Hindi ko alam kung anong karisma meron ka sa pamantayan nila. Tawa sila ng tawa.

Is it your bigote or yong ngiti mo na nakalusot ang isang ngipin mo habang nnagpapa-cute ka? Sa mga eksena mo sa pelikula, nagre-react ang manonood. Tumatawa sila. Natatawa sila.

Nang matapos ang pelikula, tinext ko kaagad ang kaibigang Sylvia Sanchez na special guest mo sa pelikula na gumaganap na nanay mo sa pelikula.

Nagkausap kami ng aktres at sabi ko kay Sylvia na bongga ang “lamay”scene ninyo nang mamatay ang gumaganap na asawa niya na si Noni Buencamino na tatay mo naman sa pelikula.

“Naku, tawa ako ng tawa sa shooting namin ng eksena ng burol. Imbis na mag-emote, tawanan kami lalo na yong itsura ni Noni sa loob ng kabaong,” kuwento ng aktres sa amin na nasa Pampanga for her shooting for “Mama’s Girl“, na pelikula niya under Joel Lamangan for Regal Films.

Excited si Ibyang na mapanood ang pelikula nila ng “Bagong Pogi” this weekend.

Sa preem, nakausap din namin si Randy Santiago na sumusuporta sa kaibigan niya na si Dennis Padilla na unang film direction ang “The Barker” na produced ng Viva Films.

Kuwento niya sa amin, happy siya sa kaibigang Dennis. “Congratulations kay Dennis as director. Ok ang first directorial debut niya. Ganun din kay Empoy na natatawa ako sa itsura pa lang,” kuwento sa amin ni Kuya Randy.

The Barker, palabas na simula ngayong araw.

Gusto mo matawa? Trip mo ng positive vibes? Heto na si Empoy sa bagong niyang pelikula!

Reyted K

By RK Villacorta