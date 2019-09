TUNAY NA ‘CLASH’: Tapatan nina Julie Anne San Jose at Rita Daniela, muling bubuhayin!

WAY BACK in 2005, unang nagkasama at nagkalaban ang mga young promising talents na sina Rita Iringan (now Rita Daniela) and Julie Anne San Jose. Sa nasabing patimpalak ay itinanghal na grand winner si Rita.

Nang parehong tumuntong sa teenage years ang dalawa, mas umalagwa ang karera ni Julie Anne San Jose. Nagkaroon ito ng mga TV shows, albums at movies at ipinares noon sa ex-Kapuso actor na si Elmo Magalona. In a way, masasabi natin na for a time ay isa si Julie Anne San Jose o JAPS sa promising stars ng GMA-7.

On the other hand, si Rita ay nagpalit ng pangalan at kahit na magaling din pagdating sa pag-arte, mas nalinya ito sa bestfriend o kontrabida roles. May time pa nga na nawala ito sa eksena.

But thanks to the success of “My Special Tatay”, muling umaarangkada ang karera ni Rita Daniela. Nagbida pa ito sa stage plays at may mga bagong kanta na nailabas.

Ang latest blessing ng dalaga ay ang pagkakaroon ng two new shows: Ang The Clash Season 2 at upcoming primetime series na ‘One of the Baes’.

Sa The Clash Season 2 ay muli silang magsasama ni Julie Anne San Jose. Sigurado kami na muling ipagsasabong ang dalawang talented Kapuso talents na may kani-kaniyang fanbase na. Kahit na mga bagets pa sila compared to other seasoned singers, hindi naman maipagkakaila na they have the voice, the stage presence and the general package to be a star kaya deserve nila na maging hosts nito.

Speaking of, bakit kaya hindi naisipan noon ng GMA-7 na gawan ng teleserye ang dalawa? Just wondering.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez