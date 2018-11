TUNAY NA AKTRES: Andi Eigenmann, mana sa mga magulang

TUNAY na may pinagmanahan.

Ang tinutukoy namin ay ang aktres na si Andi Eigenmann na pinatunayan na naman niya na anak siya ng dalawa sa pinakamagaling na artista ng industriya na sina Mark Gil at Jaclyn Jose.

Sa latest movie niya na All Souls Night na palabas na simula noong Wednesday, pinatunayan ni Andi na magaling siya na artista. Magaling siya umarte.

Sa horror film na pinagbibidahan niya with Allan Paule and Yayo Aguila, she proved na hindi siya kinakalawang sa craft niya kahit may katagalan ang pamamahinga niya at nag-semi-retirement siya sa showbiz at nage-enjoy sa kanyang simple beach life between Baler and Siargao.

Via her latest movie na produced ng Viva Films, sapul ni Andi ang inaasahan ng manonood. Naitawid niya ang mensahe ng kakatakutan sa kuwento ng isang pamilya na nakatira sa isang lumang bahay na may madidiskubre siya.

Ngayon, after ng promotion at TV guesting niya para i-promote ang pelikula niya, balik muli sa Siargao ang aktres.

Pagbabalita niya, ang anak niya na si Ellie ay sa Manila nagaaral reason kung bakit habang pumapasok sa school ang anak ay semi-based siya sa Manila.

Sa ngayon, she loves the beach life of Siargao kung saan may cottage rental property siya na ipinatayo for guests at sa tirahan nila mag-ina kapag andun sila.

“I still love showbiz. Kung may magandang offer why not. Just like this project (All Souls Night), Viva just called me ang offer the role while was was on the beach surfing” sambit niya.

Reyted K

By RK Villacorta