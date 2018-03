TUNAY NA ADBOKASIYA AT HINDI PALABAS: Angel Locsin, suportado ng publiko!

BILIB KAMI kay Angel Locsin at sa pagkatao niya. Hindi superficial na kahit showbiz (tulad sa last weekend episode ng Pilipinas Got Talent), ay makikita mo ang firm stand niya sa mga pinaniniwalaan sa adbokasiya on women.

Sa performance ng isang grupo ng all-women dancers na ang tawag nila sa grupo nila ay “Playgirls” na ang ipinamalas nila ay isang sexy dance number habang nagka-car wash, tila naapektuhan ang sensibility ng aktres na tulad sa reaksyon ng maraming kababaihan na nakapanood, the performance was offensive sa babae.

Explanation ng aktres sa pag-ayaw niya sa grupo: “Ako kasi, parang hindi ko kaya na makita kayo na nagsasayaw na naka-underwear para lang sa ‘min. Masyado kayo magaganda at masyado n’yo ’tong pinaghirapan para gawin ’yan. Kung may talent kayo, ’yun ang ipakita niyo sa ‘min dahil talent ang hinahanap namin dito, hindi katawan. Kaya ko kayo binuzz, ayaw kong ma-objectify kayo. Masyado ako nagmamalasakit para sa inyo para i-go ko ’to.”

Ewan ko kay Robin Padilla (who claims to be a Muslim) ay napalusot niya ang nag-audition in their very sexy and revealing panty and bra (costume) na below par naman ang performance at walang bago.

Bukod kay Angel, hindi rin nakalusot kay Vice Ganda ang performance ng “Playmates” dahil paniwala niya ay hindi talent ang pagka-car wash na sinasabayan lang ng sayaw ng pa-seksi.

Narito ang ilan sa mga comments ng netizens sa position ni Angel:

From Ruby: “Nice angel…keep it up! Stay firm on whatever decisions u make.”

Ayon naman kay Colmenares Reid: “Angel is the pride for the Filipino women but if I can say here, (I watched the video last night) nanggigigil ako kay Robin Padilla.”

Say ni Yownee Datuin: “Nakakalungkot na imbes ma-appreciate yung pagiging concern niya sa mga babaeng ayaw niya makita na mabastos, mas pinili pa siyang bastusin at sabihan ng kung anu-ano. hay! Love you forever, Angel! Thanks for standing up for women’s value and integrity!”

Reaction naman ni Jess Aparra: “Women’s rights are Human rights! Go Angel, we love you! You are in the right tract. IDOL na kita noon pa, MAS IDOL KITA NGAYON!”

Reyted K

By RK Villacorta