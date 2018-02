TULUYAN NANG UMALIS SA KAPAMILYA NETWORK? John Lloyd Cruz, nagsauli ng pera sa ABS-CBN!

IBA KASI SIYA. Iba ang brilyo kung ikukumpara mo sa isang diamante.

Isa siya sa dalawa lang pala sa mga artista ng ABS-CBN na may ganoong klaseng kontrata sa Kapamilya network.

Ang tinutukoy namin ay ang “guaranteed contract” ni John Lloyd Cruz (at kabilang din si Piolo Pascual).

Kapag sinabing ‘guaranteed contract’, hindi ka lang basta exclusive talent ng ABS-CBN na aalagaan nila. Babayaran nila ang kontrata mo sa kanilang kung anuman ang itatakbo ng karir mo sa kanila.

In short, with or without a project ay bayad ka na. Binayaran na nila ang serbisyo na gagawin mo sa kanila bilang isang artista.

No need to rush for a new television show or new movie project kapag natapos na ang mga ito para ma-achieve mo ang panibangong talent fee dahil may ginagawa ka man sa kanila or wala, ang araw na dumadan or panahon na nasa waiting period ka, no worries dahil kumikita ka.

Kaya si Lloydie, hindi takot kung nagloka-lokahan man siya o kung ganun ang takbo ng utak niya.

Pero iba. Iba ang isang John Lloyd Cruz.

From a very reliable source, tuluyan na iniwan ni JLC ang Kapamilya Network sa panahon na he decided to quit showbiz mula ng ma-involved siya sa kanyang lady love na si Ellen Adarna.

Yes, Lloydie is no longer a Star Magic Artist (hindi po siya kasama sa 2018 Star Magic Catalogue and a Kapamilya Network actor). Since he decided to return an amount of money in millions sa ABS-CBN nang mapagtanto niya na mas masaya siya sa piling ng mahal niya na si Ellen and at the same time ay gusto na muna niya magpahinga ng tuluyan sa showbiz?

Kung nakatali marahil siya sa kontrata niya sa Kapamilya Network malamang mauudlot ang kasiyahan niya dahil sa mga showbiz commitments niya.

Ano man ang naging desisyon ng aktor, he deserves to be happy.

Sa dami na naipon ng aktor sa pagaartista at pagiging celebrity endorser, multi-million na ang naipon niya. From art works (paintings) worth around P500 Million (including mga masters) and real estate properties owning big and tall buildings, hindi na siya magugutom pati ang pamilya niya at magiging mga apo kahit celebrity lifestyle pa rin ang magiging buhay nila kung sakaling hindi na siya bumalik sa pagaartista.

But with the likes of JLC, personally, I want to see him again sa big screen or on television kapag he magbabalik na siya umarte He is his own diamond na iba ang brilyo.

Reyted K

By RK Villacorta