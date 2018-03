TULOY NA ANG PAGPAPAGAMOT: Nora Aunor, lilipad muli patungong Amerika!

MAY OFFER PALA kay Nora Aunor ang GMA-Kapuso Network na magbalik teleserye via a new drama-comedy na kuwento tungkol sa isang nanay na “unano” (midget) at makakasama ng aktres ang mag-ama na nagtatangkaran na sina Benjie at Andrei Paras.

Sa telebisyon, huling napanood si Nora with Kris Bernal sa seryeng Little Nanay kung saan bukod kay Nora, kasama rin sa serye sina Mark Herras at Hiro Peralta.

Sa panayam ng mga hosts ng radio show na “Wow ang Showbiz” ng Radyo Inquirer kanina, nilinaw ng aktres na nasa planning stage na ang teleserye nila na pag naihabol ang schedule ay baka gawin niya kung hindi ito makaka-apekto sa schedule ng pagbiyahe niya ng Amerika itong May.

Sa US, ang punta niya ay sa Boston, Massachusetts para magpagamot at matapos na ang problema niya sa kanyang boses, the reason kung bakit hindi siya makakanta.

Medyo matatagalan kasi si Nora sa Amerika kung saan after ng gamutan ay tutungo naman siya New York para sa voice therapy niya.

Sa Amerika, dadalawin ng aktres ang nag-iisang kapatid niya na babae na naka-based sa San Diego, California na si Titan.

Sa panayam ay nilinaw ng aktres na hindi tutoo na may offer ang BG Productions at Star Cinema sa kanya.

”Wala pang-offer, hindi pa malinaw,” pahayag ni Nora.

Kaloka lang ang seeding ng BG na pakiwari ko’y gamit na gamit na naman nila si Nora para sa promo at imaging nila.

Sa “fake” project ni Nora, sinasabi pa na si Direk Mel Chionglo ang magdidirek ng pelikula which Nora denied bluntly.

This year ay plano na magpo-produce ng pelikula ang aktres para sa kanyang NV Production kung saan bibigyan niya ng chance ang mga bago, mas bata at fresh creative talents.

Maging ang sinasabing pelikula nila ni Vilma Santos na pagsasamahan nila ng kanyang kumareng Ate Vi ay drawing na naman sa storyboard ang mga balitang ito na pantakaw lang sa mga Noranians at Vilmanians.