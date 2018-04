TSINUGI NA SA PROJECT: Nadine Lustre, interesado pa rin na maging “The Nurse” ni Direk Jun Lana

LAST HOLY WEEK, masaya sina Nadine Lustre at James Reid sa kanilang vacation sa Phuket,Thailand kung saan bakasyon at labing-labing grande ang dalawa lalo pa’t they derserve the much needed rest after ng super ngaragan nilang pagta-trabaho during the promo of their film “Never Not Love You” na humahataw pa rin

Nakapagpahinga nang husto ang dalawa na kabilang ang Phi Phi Island sa Phuket ang pinuntahan nila kung saan doon nag-shooting ang Hollywood actor na si Leonardo di Carpio for the movie The Beach at ang James Bond Islands with the famous rock formation sa gitna ng dalawa na ginamit as location ng isang James Bond movie noon.

Habang nasa vacay ang dalawa, sa Manila, lalo na sa social media may intriga kay Nadine sa pagkasibak niya sa film project ni Direk Jun Robles Lana na The Nurse na isang horror flick.

Hindi kasi mahintay ni Direk Jun ang availability ni Nadine na sa pagbabalik niya from her vacay with boyfie James, may iba pa yatang priority ang dalaga para makapag-shooting kaagad.

Ang alam namin, may tinatapos pa na music project ang dalaga kaya hindi niya keri makapagsimula ng shooting for the film na gagawin sa Japan na para sa kampo ni Direk ay need na niya ito masimulan.

Sa pagbabalik nila ng partner niya na si Direk Perci Intalan ay may mensahe si Direk Perci sa amin last Easter Sunday, na ayaw muna niya mag-comment dahil he’ll wait muna sa magiging outcome ng paguusap nila with Viva.

Ang Idea First Company na pinamumunuan nina Direk Jun at Direk Perci ang mamamahala ng naturang project.

As of this writing, interesado si Nadine sa project sa kabila ng pagkansela sa kanya ni Direk Jun sa pelikula niya.

Reyted K

By RK Villacorta