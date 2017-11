Graded A ng CEB: ‘Trip Ubusan’ ng JoWaPao, karapat-dapat suportahan!

HINDI nakapagtatakang mabigyan ng Graded A rating ng Cinema Evaluation Board (CEB) ang pelikulang Trip Ubusan (The Lolas vs. Zombies) na pinagbibidahan nina Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros under the direction of Mark Reyes. Sa totoo lang, maganda kasi ang pagkakagawa ng pelikula.

Hindi madi-disappoint ang mga kabataang mahilig sa horror na may kasamang kilig kapag pinanood nila ang Trip Ubusan. Pati journey ng mga karakters na naging zombies towards the end of the movie ay may hatid ding kurot sa puso ng manonood.

Personally, nagustuhan namin ang cinematography ng pelikula at ang mga shots ni Direk Mark. Malaking factor din ang musical scoring na ginamit sa movie dahil nakakadagdag ito ng excitement sa bawat eksena ng pelikula especially sa mga nakakatakot na part.

During the premiere showing of the movie, kitang-kita rin kung paano mag-react ang audience. Aliw na aliw sila sa punchlines ng JoWaPao lalo na sa make-up kit na madalas makalimutan ni Paolo kahit nasa gitna na sila ng piligro with the zombies.

Anyway, kasama rin sa Trip Ubusan si Angelika dela Cruz na sa simula ay kaiinisan mo ang karakter dahil sa katarayan, but eventually, ay mamahalin mo rin dahil sa pagmamahal na kaya niyang ibigay.

Showing na simula pa kahapon (Nov. 22) ang Trip Ubusan mula sa APT Entertainment at M-Zet Productions.

La Boka

by Leo Bukas