TRENDING MACHO PAPA: Jak Roberto, gaganap na young Dante Gulapa sa Magpakailanman

Jak Roberto bilang Dante Gulapa

ILANG LINGGO na rin naaaliw ang mga netizens sa dancing skills at lakas ng loob ng viral internet sensation na si Dante Gulapa. Sa sobrang lupet niya ay may ilang animators ang nainspire na gumawa ng tribute para sa kanya. May ilan din na ginagaya ang kanyang agila dance moves at may grupo pang Gulapanatics na talaga naman super active sa social media ngayon.



Whether you love him or you don’t care about him, hindi natin maipagkakaila na marami na itong nainspire na ordinaryong Pilipino. Mabait din ito sa kapwa according to our sources.



At dahil d’yan, ifi-feature ngayong darating na Sabado ang life story ni Dante Gulapa. To spice things further, ang Pambansang Abs na si Jak Roberto ng Kara Mia at Bubble Gang ang gaganap na younger version ng internet sensation. Sure na sure kami na lalong mabu-boost ang ratings ng GMA ngayong darating na Sabado lalo pa’t magsasanib-pwersa ang dalawang hunks sa isang inspiring program.



Dito na mapapatunayan ni Jak Roberto na hindi lang siya puro ‘abs’. Ano kaya ang tingin ni Barbie Forteza dito? Abangan natin ‘yan!