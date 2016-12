Travel videos nina Anne Curtis at fiance na si Erwan Heussaff, ikinalat na social media

FINALLY ready na ang aktres na si Anne Curtis at boyfriend nito na si Erwan Heussaff para sa kanilang engagement sa pamamagitan ng travel video na isinapubliko sa kani-kanilang mga social media accounts.

Sa isang Instagram post, inanyayahan ni Erwan ang lahat ng followers na panoorin ang kanilang video sa YouTube at isinulat ito: “Highlights of our pretty amazing New York and Connecticut trip with this lovely lady. She’s a keeper.”

Mapanonood sa nasabing video ang nakaraan nilang bakasyon sa Connecticut at New York City sa Amerika. Sa unang bahagi ay makikita ang dalawa na nililibot ang iba’t ibang magagandang lugar hanggang sa isinali ang iba’t ibang parte ng bakasyon nila mula 2010.

Sa dulo naman ng video, makikita kung paano nag-propose si Erwan. Emosyonal naman sumagot si Anne ng “yes” sa dulo ng video matapos siyang tanungin ng “Will you marry me?”

Ito ang isa sa pinakahihintay ng mga tagasuporta ng dalawa matapos ikasal ang mga matatalik na kaibigan ni Anne na sina Isabelle Daza at Solenn Heussaff. ‘Yun nah!

Sa True Lang

by Throy Catan