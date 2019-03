TRABAHO MUNA: Mark Herras, ayaw muna magpabihag ng puso!

UNA NAGKUWENTO sa media si Winwyn Marquez tungkol sa hiwalayan nila ng boyfriend na si Mark Herras.

Sa presscon yun ng pelikula ng beauty queen na Time and Again kung saan by accident ay nadulas ang dalaga sa pagkukuwento na wala na sila ni Mark.

Friends sila. No third party involved pero walang detalye ang dalaga na ibinigay sa media tungkol sa split-up nila.

Sa media conference ng bagong Afternoon Prime serye ng GMA Kapuso na BIHAG, timing at si Mark Herras ay isa sa mga lead cast na after a while ay ngayong lang nagkuwento sa kinahinatnan ng hiwalayan nila ni Winwyn.

Ang dahilan ng hiwalayan nila ay hindi na healthy ang relasyon nila.

Mutual understanding ang paghihiwalay nila. Paliwanag ni Mark sa media: ”Dumating sa point ng relationship namin na parang, ‘Oy, teka, hindi na healthy itong nangyayari. Hindi na nakakatulong.”

Almost three years din ang itinagal ng relasyon nila na akala nga namin ay sila na at may forever na mauuwi sa kasalan.

Sabi ng aktor: “Hindi na healthy. Sobrang stressful na ang nangyayari sa aming dalawa. Minsan, parang maliit na dahilan na lang, nagtatalo na kami. Nakikita niyo sa relationship niyo, like, away-bati. Pero hindi yung normal na away. May mga ganung nangyayari. Hindi ko sinasabing nag-aaway kami palagi, pero dumating sa point ng relationship namin na parang, ‘Oy, teka, hindi na healthy itong nangyayari. Hindi na nakakatulong.

“Nai-stress siya, nai-stress ako. So, ang nangyayari, sa amin nagre-reflect,” paliwanag ng Kapuso actor tungkol sa kabila ng dalaga.

No third party involved tulad sa sinasabi noon about Mark na medyo isang chickboy. Pero sa split-up nila ni Winwyn ay pinagkasunduan nila: “Nagkaroon lang talaga kami ng problema with each other, na parang dumating kami sa point na hindi na nagiging healthy yung relationship,” paliwanag ng Kapuso actor.

Sa ngayon, wala muna pwede bumihag sa puso ni Mark. “Trabaho muna. I need to concentrate on my work. Gusto ko lang i-maximize yung time na meron ako,” pagkukuwento niya sa media na pinagkumpulan siya after the open forum.

Bukas Monday, April 1 magsisimula mapanood ang serye together with Max Collins and Jason Abalos sa direksyon ni Neal del Rosario.

Kasama din sa serye sina Glenda Garcia, Sophie Albert at Neil Ryan Sese at si Rafael Landicho na gumagaap bilang anak ni Max sa serye.

Reyted K

By RK Villacorta