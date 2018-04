TOPLESS PA MORE: Rhian Ramos at Solenn Heussaff, dibdiban ang tapatan!

NAKAKATUWA at pampa-good vibes talaga ang programang ‘The One That Got Away’ ng GMA-7. Ito ay pinagbibidahan ng tatlo sa pinaka-talented drama stars ng Kapuso network na sina Lovi Poe, Max Collins at Rhian Ramos. Sila ang tatlong ex-girlfriends ni Dennis Trillo sa programa at isa sa kanila ang kanyang ‘The One That Got Away’ o TOTGA.

Para mas lalo pang painitin ang gabi ng mga televiewers, pasok na rin sa show ang walang kiyeme sa hubaran na si Solenn Heussaff. She plays the role of George, isa sa ex-girlfriends ni Liam (Dennis Trillo) na malakas ang tama at nagbo-borderline na sa pagiging obsessed na lukaret.

Sa daloy ng kuwento ngayon, mukhang si Alex (Lovi Poe) talaga ang ‘TOTGA’ ni Liam. Si Darcy (Max Collins) ay nadedevelop na kay Ian Doschner while Zoe (Rhian Ramos) is falling in love na for real kay Gael (Jason Abalos).

Lumalabas na magkababata noons sina Zoe at George at kumukulo talaga ang dugo nila sa isa’t isa. Dahil kay Liam, naging madibdiban ang kanilang labanan – to the point na hinubad nila ang kanilang pang-itaas at ipinalandakan ang klebang para sa lalaking kanilang inibig at iniibig pa rin.

Marami ang naaliw sa showdown nina Rhian at Solenn dahil in real life ay good friends ang dalawa. Kung meron man tayong mga artista sa kasalukuyan na confident sa pagpapasilip ng kanilang alindog, sina Rhian at Solenn talaga ang maaasahan natin sa usapang ‘yan.

Panoorin ang mga darating pang hot showdowns sa ‘The One That Got Away’ every night after Kambal Karibal!