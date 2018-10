TONY LABRUSCA, pinatunayang he’s more than just a hunk sa ‘Double Twisting Double Back’

THANKFUL kami na hindi nalinya ang hot young actor na si Tony Labrusca sa mga boy-next-door roles at hindi ipinilit na magkaroon ng steady loveteam katulad ng naging career path ng mga mas nauna sa kanya sa showbiz like Sam Milby and Gerald Anderson. Why? Because he’s getting good roles.

Ayon nga sa isang direktor, tila si Tony Labrusca ang ‘King of Pain’ ngayong 2018 dahil puro physically challenging ang mga pelikulang natotoka sa kanya. Una na d’yan ang controversial Cinemalaya 2018 entry na “ML” with Eddie Garcia, kung saan siya tinorture ng veteran actor.

Next ay ang pinag-uusapang Double Twisting, Double Back where he plays the role of Badger, isang athlete na may mental illness due to the pressure na he needs to do better sa kanyang gymnastics. Ang kanyang kaibigan dito na played by Joem Bascon ay given na magaling na aktor and ‘di na kami magtataka kung pareho sila na makakakuha ng acting awards tonight.

Physically demanding ang papel ni Tony bilang si Badger. Ang husay ng bata given na bago pa lang ito sa showbiz at second movie pa lang niya ito. As early as now, nakikita na namin na tatagal ito sa showbiz. Hindi ito magdedepende sa kanyang hot and sexy body dahil he can act. Ika nga, hindi siya ‘kahoy’.

Pakiramdam namin ay magkakaroon ng nationwide screening ang pelikulang ito kung umani ito ng maraming awards tonight. Goodluck Tony!