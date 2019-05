TONY LABRUSCA and BELA PADILLA: A Glorious and Dangerous Romance

Bela Padilla and Tony Labrusca

TONY LABRUSCA



Full Name: Anthony Angel Jones Labrusca Jr.

Birthdate: August 7, 1995

Zodiac Sign: Leo

BELA PADILLA



Full Name: Krista Carino Sullivan

Birthdate: May 3, 1991

Zodiac Sign: Taurus

BAGO SA PANLASA ng publiko ang tambalan nina Bela Paadilla at Tony Labrusca sa Primetime Thriller-Drama Series ng ABS-CBN na ‘Sino ang May Sala?’. Prior to this project ay never pa nagkasama sa proyekto ang dalawa kaya marami ang curious kung magiging hot baa ng kanilang tambalan?



As we write this ay marami na ang nabibighani at nacucurious sa istorya nina Juris (Bela Padilla) at Drei (Tony Labrusca) sa show. Parehong sexy at may ibubuga sa aktingan. Sa pag-iibigan kaya ay may potential din ang dalawa?

Ang pagiging matigas ang ulo ang isa sa common denominator ng Leo at Taurus. Huwag ninyong i-misinterpret ito, ha? Ang ibig sabihin ay kung may gustong makamtan, gagawin nila ang lahat para ma-achieve iyon. Pareho silang determinado at pinaninindigan nila ang bawat desisyon na kanilang ginagawa. Pareho silang bigay-todo sa trabaho at mahal nila ang kanilang propesyon. Maaaring magkaroon ng problema ang dalawa sa kanilang pagkakaiba. Mas open sa tao ang isang Leo kumpara sa Taurus. Hindi magdadalawang-isip ang Leo na ikuwento ang kanyang buhay sa madlang pipol, samantalang mas nanaisin naman ng Taurus na maging pribado ang ilan sa mga personal na kaganapan sa kanyang buhay. Hindi rin mag-aatubiling gumastos ang Taurus sa mga bagay na magpapasaya sa kanya habang ang Leo naman ay magdadalawang-isip pa.

Kahit na may personal differences ang dalawa, ang kanilang pagiging faithful and understanding sa isa’t isa ay hindi matitinag. Kailangan nilang tandaan na hindi nila dapat pagsamantalahan ang kahinaan ng isa. Dapat ding idaan sa mahinahong usapan ang mga bagay-bagay para hindi lumala ang gusot, kung meron man.

Expected na mas maghahanap ng atensiyon ang Leo kaysa sa Taurus. Hindi rin maiiwasan na ang lalaking Leo ang magko-control sa relasyon para mapunan ang kakulangan sa ego nito. Pagdating naman sa romansa ay super ok sila. Naglalagablab sa init ang pagsasamang ito! Game kung game!

Pwedeng-pwede pala talaga ang TonyBel!! Let’s give it some time at malay natin, baka sila pala talaga ang tambalang magpapa-settle sa kanila. Will we see a ‘Glorious’ moment between the two soon? Abangan!