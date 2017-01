Toni Gonzaga, proud na virgin siyang nakuha ni Paul Soriano

YEHEY! MAY virgin pa pala naiiwan sa showbiz kahit sabihin pa na very liberated na ang mga Pinoy, lalo na ang mga taga-showbiz. Yes, ibinalandra na ni Toni Gonzaga na “virgin” siya nang makuha siya ng mister na si Direk Paul Soriano.

Sa itinagal ng relasyon nila ng film director, ipinagsisigaw ni Toni, “I take pride in myself na si Paul lang ang lalaki sa buhay ko.”

Kaya sa mga intrigero’t intrigera, huwag n’yo nang itanong kung swak kay Direk Paul si Toni sa first night nila, gayong first sex experience pala ng TV host ang mister.

Huwag n’yo na ring itanong kung dinugo si Toni, dahil malinaw ang sabi ng dalaga, she takes “pride” in herself at si Direk Paul ang nakauna sa kanya. Aray, sobrang sakit!

Reyted K

By RK VillaCorta