TJ Trinidad at Glaiza de Castro, magtatambal sa pelikulang ‘My Letters to Happy’

Glaiza de Castro and TJ Trinidad

ISANG bagong tambalan na naman ang mapapanood natin sa big screen ngayong taon. This time, ang former The Rich Man’s Daughter stars na sina TJ Trinidad at Glaiza de Castro ang magsasama sa upcoming indie film na ‘My Letters to Happy‘.



May kinalaman sa depression at self-love ang bagong pelikula mula sa direksyon Pertee Brinas. Ito ay tungkol sa lalaki na nawalan ng gana sa buhay dahil sa samu’t saring kaganapan sa kanyang kasalukuyan. Magbabago ang lahat nang makilala online ang isang dalaga na magpapaiba ng kanyang perspective sa buhay.



Kasama rin sa pelikula sina Juan Miguel Severo, Margaux Salcedo, Teetin Villanueva at ang sporty babe na si Alyssa Valdez on her first ever acting role. Pakiramdam namin ay ihahabol ito ng producers sa papalapit na Pista ng Pelikulang Pilipino 2019 or malay natin, baka ipasa rin ito sa Metro Manila Film Festival, huh!



Huling napanood si TJ Trinidad sa pelikulang ‘The Eternity Between Seconds’ with Yeng Constantino at nakatakdang ipalabas ang pelikula sa Osaka, Japan ngayong buwan. Samantala, huli rin napanood si Glaiza sa big screen via the controversial Cinemalaya entry na ‘Liway’. Parehong hindi active ngayon sa pagggawa ng teleserye sina TJ at Glaiza kaya mapapabilis siguro ang pagtapos nila sa pelikulang ito. Mainam ‘yan para everybody happy! Hek-hek!