THIS TIME I’LL BE SWEETER: Ken Chan at Barbie Forteza, kabado at pressured sa paglabas ng pelikula!

TALAGANG HINDI NA makapaghintay sina Ken Chan and Barbie Forteza a.k.a. KenBie ng araw ng Wednesday, November 8 na first day of showing ng pelikula nila na siksik sa kilig na “This Time I’ll Be Sweeter“ na first team-up ng dalawa sa widescreen sa obra ni Direk Joel Lamangan na produced ng Regal MultiMedia, Inc. na sister company ng Regal Films.

Sa mga promo tours ng KenBie for the past two weeks, hindi magkamayaw ang mga fans na nagkakagulo at sa lakas ng tilian ng mga KebBie fans kapag alam nila na pupunta dalalawa sa mall tour venues.

One nice thing about Ken and Barbie: Ang dalawa, lalo na si Ken ay protektado niya ang dalaga sa mga unruly fans na gusto sila malapitan.

To protect Barbie sa dami ng crowd, niyayakap na lang ng binata ang dalaga to protect her sa mga kalmot at kagulugan.

Tonight, Monday, November 6 ay sigurado ako na mas malakas ang tilian kapag napanood na ng mga fans and supporters ng dalawa ang pelikula sa gaganaping red carpet premiere at 7:00PM sa SM Mega Mall Cinema 7.

Sa pelikula, makakasama nina KenBie sina Kim Rodriguez, Akihiro Blanco, Hiro Peralta at Ara Mina para suportahan ang dalawa.

Sa kamakalawa, Wednesday na ang regular showing ng “This Time I’ll Be Sweeter” sa mga sinehan nationwide.

Reyted K

By RK Villacorta