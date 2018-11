THROUGH NIGHT AND DAY: Paolo Contis, excited sa tambalan nila ni Alessandra de Rossi

HAPPY si Paolo Contis sa tinatahak ng kanyang showbiz career ngayon.

For now, hindi lang siya pang-sitcom sa mga palabas sa GMA Kapuso Network kung saan leading man siya . Isang kakaibang pelikulang pag-ibig nina Ben at Jen.

“Thankful ako sa Viva at Octo Arts for this break,” kuwento niya during the media conference ng pelikulang “Through Night & Day” kung saan si Alessandra de Rossi ang kanyang kapareha.

Paolo plays the role of Ben at si Alex (palayaw ni Alessandra) ay si Jen naman na malapit na ikakasal pero ang trip nila sa Iceland ay mas nagpakilala lalo sa kanila sa isa’t isa bago magpakasal na ang relasyon nila ay masusubukan sa kaliwa’t kanang mga kaganapan during their travel.

Malaki ang pasasalamat ni Paolo. ”Actually, sobrang thankful na nabigyan ako ng opportunity to do this film”

Akala kasi nila (the public) na hanggang comedy lang siya pwede like ang weekly show niya na Bubble Gang ng Kapuso.

With his film under the direction of Direk Ronnie Velasco, pinatunayan ni Paolo na pwede din siya sa isang seryosong project tulad nitong movie nila ni Alex na kami mismo, hindi naming inaasahan na pwede di pala siya sa ganitong mga kuwento tungkol sa relasyon or pag-ibig.

Dahil wala siyang teleserye na ginagawa ngayon sa kanyang mother studio na malaki ang time na nakakain kapag may teleserye project siya, napaglaanan niya ng panahon ang project nila ni Alex.

“Nagpahinga ako sa mga teleserye. Bubble Gang lang naman ang ginagawa ko so I had all the time at napaghandaan ko talagang mabuti ang pelikula,” kuwento ni Paolo.

Pagkukuwento ni Paolo tungkol sa kanyang character: ” I play the role of Ben, matagal na kami ni Alex who played Jen. Thirteen years in a relationship, magkababata kami. After a long time, nag-propose na ‘ko sa kanya.

“Pero sabi ko nga, habang bata ka, mula 13 to 26, mag-iiba ang priority, puro kilig-kilig lang noong una.

“Then, reality starts. Yung pamilya ko nag-migrate. Mag-iiba ang ugali ko, pero is love really enough para magkasama kayo palagi?

“I still proposed, nag-propose ako kay Jen and we decided to go to Iceland.

“Pang-prenup video namin and it’s the first time na magkasama kami ng ilang araw overnight na araw-araw.”

Hindi lang hanga si Paolo sa kapartner niya bilang leading lady niya sa pelikula. “Proud ako sa kanya hindi lang siya isa sa producer ng pelikula, siya rin pala ang sumulat ng kuwento.

“Kung hindi lang abala sa kanyang schedule noon si Alex dahil may ginagawa itong teleserye with Piolo Pascual, sana siya na rin ang gumawa ng script,” kuwento ng aktor.

Ang isa sa maipagmamalaki ni Paolo sa pelikula niya with Alex ay mula ito sa creative team na gumawa ng pelikulang Kita Kita na bida sina Alex at Empoy Marquez na highest-grossing local movie of 2017.

Reyted K

By RK Villacorta