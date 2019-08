The Truth Behind the Bea Alonzo-Gerald Anderson Break Up

AKALA KO, tapos na ang tsismis tungkol sa hiwalayan nina Bea Alonzo at Gerald Anderson. Ayaw man magsalita nina Gerald at Julia Barretto tungkol sa isyu, alam mo na meron nga ang dalawa the fact na nagpaalam na ang aktor sa ama ni Julia na liligawan niya ito.

Pero kailan nga ba nagsasabi ng totoo ang mga artista? Kung kailan wala na at may isyu sa kanila, doon mo pa lang mabubuking na may “something” pala na namamagitan sa kanilang dalawa.

On the other hand, nagulat kami sa satsat na nakarating sa amin sa another version kung bakit waley na sina Bea at Ge.

From our source, tila natauhan pala itong si Bea nang mapagusapan nila ng boyfriend ang tungkol sa kanila. Naging topic nila ang tungkol sa pagaasawa na sa estado ng aktres, reding-ready na ito na magpakasal sa boyfriend of almost five years.

Hindi na kasi bumabata ang aktres na kung pagpa-pamilya ang ending ng romansa nila, dapat sa edad ni Bea, nagpa-plano na siya ng pamilya at sa magiging anak nila.

Kaso, deadma ang binata. Sa balita na nakarating sa amin, tila hindi interesado si Ge na magpakasal. Hindi kasama sa pakikipag-relasyon niya na magbuo ng pamilya sa dulo ng kanyang relasyon. In short, wala pala ito plano magpakasal or to be direct, wala itong plano pakasalan ang aktres.

Ang lalaki okey lang na magpaka-elusive bachelor hanggang gusto niya. Parang alak na habang nagmama-mature, mas bongga ang lasa na kabaliktaran naman sa mga babae na habang nagkakaedad ay baka magkaroon ito ng probema sa pagbubuntis kung saka-sakali na si Bea, gustung-gusto pa naman ang mga bata.

Balita namin, as of presstime may ibang dagdag ba kuwento, hina-hunting diumano ni Dennis Padilla na ama ni Julia dahil nagsinungaling si Gerald sa kanya.

Reyted K

By RK Villacorta