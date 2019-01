The Story Behind Robin Padilla’s “Mr. T” Hairstyle

NAGPAHULAAN ang mga media kung tunay nga ba na nagpakalbo ang action star na si Robin Padilla para maging truthful siya sa role na kanyang ginagampanan sa pelikulang Bato: The Gen. Ronald dela Rosa na palabas na simula bukas,Wednesday, January 30.

Sa media launch ng pelikula ay dumating si Binoe (tawag ko sa kanya) na naka-Mr. T hairstyle na isang sikat na US television celebrity in the late 70’s.

Parang alangan naman ang new look ng action star dahil si Bato, kalbo 100% at walang itinirang buhok sa ulo. Ang itsura ni Binoe, parang baliw na galing sa kulungan with his hairstyle na parang tomahawk na parang American Indian Apache triber na sadsad sa gilid pero may buhok sa gitna ng ulo.

Pero may kuwento behind Robin’s new look. Sabi ng manager ni Robin na si Betchay Vidanes sa amin: ”Gusto niya magpakalbo ng 100% . Sabi ko, hindi pwede dahil this week, may gagawin siyang TVC for a client na approved na at hindi pwede na bald siya. Nagtalo pa kami dahil sa napagusapan na look niya for the endorsement, kaya naging Mr. T ang itsura niya dahil nag-meet kami half-way.”

Sa katunayan sa last day of shooting nila naganap ang pictorial ni Robin with his director Adolf Alix Jr.para sa publicity photos ng pelikula.

Inside info ni Robin sa amin tungkol sa karakter na ginagampanan niya: “Si Gen. Bato, ang tutoo , hindi naman ‘yan kalbo. May buhok siya. Nagpakalbo lang siya dahil sa advocacy niya na hindi siya magpapatubo ng buhok hanggang sa may mga masasamang tao (criminal) sa Pilipinas,” kuwento niya sa mediacon.

Mga first timers ang mga producers ng pelikula tulad ng talent manager na si Arnold Vegafria of ALV (na producer ng Miss World); si Ben Chan ng Bench with his BENCHINGKO/Films at ang character actor at bestie ni boxing champ Manny Paquiao na si Jake Joson ata idi-distribute ng Regal Films.

Sa pelikula playing Bato’s wife ay si Beauty Gonzales na ipapakita na isang loyal at under de saya husband ang dating PNP General.

Ayon kay Binoe, magsisimula ang kuwento ng pelikula noong kabataan niya hanggang sa maging PNP Chief siya. “Malalaman nyo kung bakit iyakin si Gen. Bato sa totoong buhay,” dagdag niya.

Playing the young Bato sa movie ay ang teen actor na si Kiko Estrada.

Reyted K

By RK Villacorta