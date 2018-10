The Simple Beach Life of Andi Eigenmann

ANO ANG RASON kung bakit pansamantala nag-lie-low si Andi Eigemann sashowbiz? Walang offer sa kanya.

“Akala ko, kinalimutan na ako ng mga tao. Okey lang yun sa akin kasi ako naman ang nag-make ng decision na lumayo.

“Kaya sobrang natuwa ako noong tinawagan ako ni Boss Vincent del Rosario.

Si Vincent ay anak ni Vic del Rosario na head ng lahat ng Viva companies.

Paliwanag ng aktres na hindi naman siya huminto sa showbiz. “Ever since naman po, yung last time na tinanong ako ng mga tao about situation ko sa showbiz and filmmaking, hindi naman ako nag-stop on purpose or sobrang tagal bago ako gumawa ng next.

Dagdag ni Andi na wala pa rin kasiguraduhan kung ano ang mangyayari after ng pelikula niyang kakatakutan. “Hindi ko rin po masasabi kung tuluy-tuloy na.”

Kuwento pa ni Andi: “Pero kung meron pong offer na susunod po na magaganda, then, that would really be great. I wouldn’t say no to that.”

Sa pagkawala niya pansumandali sa showbiz (aside from the fact na magulo ang personal life niya sa bangayan nila ng dating boyfriend na si Jake Ejercito over their daughter Ellie noon) ay namuhay ng simple ang aktres.

Una siya na based sa coastal town ng Baler sa lalawigan ng Quezon kung saan tuwing paggising niya sa umaga ang mga alon ng Pacific Ocean ang yumayakap sa kanya dahil natutunan niya magustuhan at mahalin ang sports na surfing.

Nag-semi retirement si Andi kasama ng anak na si Ellie na natutunan na rin ang pagiging beach girl.

Simpleng buhay lang meron si Andi sa Baler. Nakikisalamuha sa mga lokal. Naglalakad sa kalye. Namamalengke kasabay ng mga taga-roon.

Kapag lumuluwas siya ng Maynila, nagba-bus siya sakay patungong Cabanatuan City sa Nueva Ecija para mag-transfer naman sa mga airconditioned buses patungong Manila.

“It’s easy to commute. Its 2 hours from Baler to the big city by van. Then bus to Manila,” impormasyon ng aktres sa amin during the media conference ng Halloween movie niya na “All Souls Night” na produced ng Viva Films na showing na on October 31 nationwide sa direksyon nina Aloy Adlawan at Jules Katanyag.

Kasama sa pelikula ni Andi sina Allan Paule at Yayo Aguila.

Sa ngayon, naka-based siya sa isla ng Siargao kung saan sa surfing paradise ng Pilipinas ay nakilala niya ang kanyang boyfie for three months na si Philmar Alipayo na isang kilalang surfer kung saan nagpapatayo ng beach cottages rental ang aktres for her business para may income naman siya kapag hindi busy sa showbiz.

