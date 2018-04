THE REAL COUPLE: Jak Roberto, secured sa relasyon nila ni Barbie Forteza

MABUTI na lang at secured na secured ang “Abs ng Bayan” na si Jak Roberto sa kanilang relasyon ng girlfiend na si Barbie Forteza sa kabila ng lihis na publicity stunt na paandar ng kampo movie production na may gawa ng pelikula nina Barbie at Derrick Monasterio na palabas ngayon.

Mga paandar na parang hindi akma sa isang magaling na artista tulad ni Barbie na noon pa man ay ginagawang ‘sexy star’ ito sa publicity gimmick ng pelikula.

Stupid to promote the movie na ang publicity ay ang “bukol” at abs ni Derrick.

Mabuti na lang at hindi pikon si Jak na idinepensa ang girlfriend na “nagbibiro” lang ito about “The Bulge” ni Derrick.

Last Holy Week, si Jak ang nag-treat sa pamilya ng lady love niya nang mag-bakasyon sila Coron, Palawan.

“Parang treat ko sa kanila. Ayaw nga niya (Barbie) na ako ang magbabayad pero para makabawi ay nagte-treat ng lunch or dinner si Barbie sa amin,” pagmamalaki pa ng binata.

Sa latest tsikahan namin sa binata yesterday sa press launch ng sexy show na “Oh, Boy! & Oh, LOL!” na magaganap on May 18 at the Music Museum, excited siya sa magiging paandar ng show produced ng CCC Productions sa direksyon ni Marvin Caldito dahil paseksihan sila nina Derrick, Dave Bornea at Rocco Nacino together with funny gays Donita Nose at Tekla.

“Kaya more work-out. Abs kung abs ang ipapakita namin,” natatawang biro niya.

Sa naturang show dalawa, sila ni Dave ang mga bagong Kapuso Hunks na kabilang sa show (dating part sina Aljur Abrenica at Jake Vargas).

For now, catch Jak in the afternoon GMA Kapuso serye na “Contessa” with Glaiza de Castro in the lead right after the noontime show Eat Bulaga.

Reyted K

By RK Villacorta