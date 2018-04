THE NEWEST KAPAMILYA: Ryza Cenon, bongga agad ang projects sa ABS-CBN!

MARAMI ang nasorpresa sa paglipat ni Ryza Cenon sa ABS-CBN. After 13 years of staying loyal sa Kapuso network, the talented actress took a leap sa bakuran ng Dos.

Paano ba naman hindi maeenganyo si Ryza na lumipat kung bongga ang mga projects na nakalinya sa kanya?

Sa FPJ’s Ang Probinsyano muna papasok si Ryza. Hindi lang kami sure kung love interest ba siya ni Coco Martin sa serye (nakailang leading ladies ka na ba, Cardo?) o magiging kontrabida pa siya. Maaari rin na itambal ito kay JC Santos dahil naging successful ang movie team-up nila sa Mr. and Mrs. Cruz early this year.

Mas marami naman ang natuwa at naexcite sa biggest project ni Ryza to date. She is set to reunite with her Darna and Majika co-star Angel Locsin sa ‘The General’s Daughter’, na nababalitang papalit sa FPJ’s Ang Probinsyano. Maliban sa dalawang magandang ex-Kapuso talents, kasali rin sa cast ang mga bigating artista tulad nina Eula Valdez, Janice de Belen at ang nag-iisang Diamond Star na si Maricel Soriano. Bongga lang, ‘di ba?

Masisisi niyo ba si Ryza kung ganito ang ihain na projects sayo? Plus the fact na mamamarket na rin siya finally sa international scenes at mukhang magiging aggressive rin ang Viva sa pagbibigay sa kanya ng movie projects na siya talaga ang bida.

Para kay Ryza: We’re happy for you! Excited kami sa bagong chapter ng showbiz career mo. Dream, Believe and Survive!