‘The Hopeful Romantic’ nina Pepe at Ritz, naughty romcom na hindi pilit ang pagpapatawa!

WAGI si Direk Topel Lee na mas kilala sa mga pelikula niyang kakatakutan dahil sa bagong formula ng comedy via Regal Films’ The Hopeful Romantic na nagkaroon ng celebrity premiere last night sa Trinoma Cinema 5 at patok sa manonood.

Hindi ko iniexpect na magugustuhan ko personally ang pelikula ni Direk Topel na bida sa unang pagkakataon sina Ritz Azul at Pepe Herrera na may promise na magkaroon ng version 2.0 ang tambalan ng dalawa.

Happy ang pelikula kung saan Pepe plays Jesus na isang valet assistant sa isang hotel and a certified virgin na na-encounter si Veronica played by Ritz na isang gold digger na ang mga boyfriend ay mga matatanda na ang karakter niya na ‘Buy me this, buy me that” ang karakter niya pelikula.

Naughty ang pelikula. Pilyong Pinoy na sa bawat eksena ni Pepe ay matatawa ka. In short, tawang walang pilitan na kung hindi ka man matatawa at hahalakhak ay mapapagiti ka.

Kami na mahirap patawanin ay nakasama sa mga itinawid ni Direk Topel sa kanyang pelikula na ang tawanan during the preem ay umaalingangaw sa loob ng sinehan.

Special mention ang mga veteran comediennes na sina Beverly Salviejo at Vangie Labalan at aktor na si Bodjie Pascua sa galing nila.

Congratulations Direk Topel, the cast and Regal Entertainment.

Bukas na, Wednesday, September 12 ang showing ng bago at kakaibang timpla ng comedy with a touch of romance.

Reyted K

By RK Villacorta