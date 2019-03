THE ELMO MAGALONA-JANELLA SALVADOR BREAK-UP: Ano ang katotohanan?

SA TOTOO LANG, until now ay wala pa rin linaw sa akin ang totoong dahilan ng hiwalayan nina Elmo Magalona at Janella Salvador.

Pinapalabas kasi ng kampo ng dalaga na sinaktan diumano siya ng dating boyfriend reason kung bakit nagkipaghiwalay siya.

Ang kampo ng binata ay tahimik lang. Dumaan na ang mga buwan, but not a single word ang narinig kay Elmo defending himself na aminin man niya o hindi ay malaking kasiraan ito para sa kanya.

The other night, I was able to talk sa isang Kapamilya insider at ito ang topic namin: Ang hiwalayan at “pananakit” diumano ni Elmo sa dating girlfriend.

Even Elmo’s sister Maxene Magalona ay todo iwas na mag-komento sa isyu nang makaharap ng media during a recent press conference para sa morning serye nito na magtatapos na. Nakakaawa ang binata sa kinasangkutang isyu.

Sa katunayan, we’ve got an information na it was Elmo ang sinaktan ni Janella. Sinampal niya ang boyfriend in public nang ayain na ng binata ang girlfriend na umuwi at may tama na ng alcohol sa isang party noon.

To save Janella sa kumalat na tsismis sa rason ng “pananakit” daw ni Elmo sa girlfriend, kaliwa’t kanan ang pamumukol sa binata.

Hindi nagsalita ang binata. Not a single word. Never niya dinepensahan ang sarili para hindi mapahiya ang dating girlfriend.

Maging ang nag-viral na photo ng dalaga with Marco Gumabao na nakadikit ang katawan ng dating girlfriend kay Marco, alam ko kahit ano man explanation na gawin ng dalaga, iisa pa rin ang sasabihin ng tao pero dinipensahan pa rin ni Elmo at ng girlfriend to save Janella’s face na siya ang “bad girl” sa relasyon nila.

Di nga ba’t pasaway ang dalaga sa ina niya noon na naging dahilan ng mother-daughter fiasco nila noon na ibinuyangyang nila in public?

Sa ngayon may bagong project si Janella minus Elmo. Ayaw na ng dalaga makasama sa trabaho ang dating boyfriend. May bago na daw ito na kapareha na iginu-groom ng Kapamilya Network para maka-loveteam.

Sa ganitong sitasyon, hanga kami sa binata ni Francis ‘Kiko’ Magalona at Pia Arroyo-Magalona dahil pinalaki nila ang anak na maging masunurin at magalang sa babae just like Elmo’s dad.

Sayang lang dahil ang akala namin na forever na pagmamahalan na ay mage-ending din pala sa sitwasyon na hindi namin inaasahan.

Yes, the public has the right to know dahil sinuportahan nila ang ElNella. Madami pa rin sa mga fans nila ang nagtatanong.

Reyted K

By RK Villacorta