THE DARING QUEEN: Kylie Verzosa, nagpasilip ng side boobs!

NANG I-POST ko ang kuhang picture ng beauty queen turned actress na si Kylie Verzosa sa mga socmed accounts ko sa Facebook, Twitter at Instagram, ang daming mga boys and tomboy (lesbians) ang naging curious sa dalaga.

Papaano ba naman, hubog na hubog ang boobs ng Pinay Miss International sa suot niyang outfit sa grand presscon ng pelikulang Abay Babes na isang mala-sexy-comedy film na ang mga bida ay mga sexy girls like Nathalie Hart, Meg Imperial, Roxie Barcelo at Cristine Reyes na nasa direksyon ni Don Cuaresma.

Sa suot ni Kylie kanina, panaka-naka niya inaayos ang bandang side ng nipple niya kung saan sa suot niyang knitted na outfit, lumulusot ang nipple tape na naka-tapal sa nips niya.

Kung hindi naging maingat si Kylie,malamang ay makikita ang nipple tape na nakadikit sa “utong” niya.

Dahil keber at isang dating modelo, hindi na bago para kay Kylie ang ganitong klase ng outfit.

Sa mga fashion show, kung minsan see-thru ang suot mo na hindi ka naka-bra or even a nipple tape sa dalawang nips mo.

Sa Abay Babes, Kylie plays the role of a nun. Yes, isang madre sa pelikula. Ha ha ha…