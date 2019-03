The Better Woman: Andrea Torres, bibinyagan si Derek Ramsay sa pagiging Kapuso!

Derek Ramsay

USAP-USAPAN na sa showbiz world ang napipintong pagpirma ni Derek Ramsay ng exclusive contract sa GMA-7. Ito bale ang magiging comeback ng aktor sa Kapuso network na once upon a time ay naging part ng Sunday noontime show na SOP. Iba pa ang screen name na gamit niya noon at sa hosting ito unang nakilala. Sa katunayan, may drama actress pa nga ito na nakarelasyon na lumalabas ngayon sa panghapong programa.

Hindi maipagkakaila na magiging dagdag na asset sa Kapuso network si Derek dahil hanggang ngayon ay marami pa rin itong endorsements at iba rin talaga kapag siya ang leading man sa mga proyekto. Dahil forte naman ni Derek ang mga sexy roles, dapat lang din naman na sexy din ang aktres na una niyang makakasama.

Last year ay may tsikang si Marian Rivera raw ang magiging leading lady niya sa kanyang first project. Ang kaso, Marian got pregnant with her second baby and she is due to give birth anytime soon.

Si Jennylyn Mercado naman na nakasama ni Derek sa dalawang pelikula ang hinulaan din ng mga fans. The thing is Jennylyn is set to star in a romance-comedy show with Gabby Concepcion na “Two Love You” na mapapanood na rin sa GMA Telebabad by April.

May tsika din na si Kim Domingo ang napipisil na unang bibinyag kay Derek bilang Kapuso. Ang latest chika ay si Andrea Torres na ang final na makakasama ni Derek sa upcoming sexy-drama na ‘The Better Woman’.

Andrea Torres

Yes, si Andrea Torres na maganda, walang kiyeme sa pagpapaseksi at paggawa ng kahit anong eksena.

Good choice for us si Andrea dahil sa totoo lang, we’re wondering why up to now ay wala pa rin itong launching movie lalo pa’t bentang-benta ang mga teleserye niya sa ibang bansa at iba rin ang hatak niya sa male fans. Nakapareha na rin niya sina Dingdong Dantes at Alden Richards sa TV shows at napagdaanan na rin niya ang mga bashings ng fandoms.

We hope that with The Better Woman ay ma-elevate lalo ang status ni Andrea Torres as a lead actress at maging bonggang TV comeback ito for Derek Ramsay. Excited na kami!