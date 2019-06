THANKFUL SA STARSTUCK: Jennylyn Mercado, malaki ang utang na loob sa artista search ng Kapuso network

NANGHIHINAYANG si Jennylyn Mercado at absent siya sa media conference last Monday ng original talent search on television, ang Starstruck na magsisimula na this Saturday ang Season 7 ng artista search kung saan kasama niya si Dingdong Dantes as hosts ng patimpalak kasama ang Starstruck Council na sina Cherie Gil, Jose Manalo and Heart Evangelista.

Nasa taping kasi ng show nila ni Gabby ang sexy actress na “Love You Two” na hindi niya pwede takasan para sumaglit man lang for the media conference.

Sa taped message ni Jen, very thankful siya sa Starstruck lalo pa’t as Ultimate Female Survior sa first season ng talent search ay malaki ang naitulong ng pagkapanalo niya sa buhay niya.

Naiahon ng show at pagiging first female survivor ang buhay niya ang dating buhay ng aktres na sa current state ng career at buhay ng aktres, hindi mo na mabibilang ang mga biyaya at progreso na nakamit niya mula nang tanghalin siyang female winner.

Sabi ng aktres: “Napakalaking tulong ng Starstruck sa akin, kung ano man ako ngayon,” pahayag niya sa video interview.

Isa si Jennylyn sa mga artista ng GMA Network na prime artist ng istasyon na nagmula sa patimpalak kabilang sina Aljur Abrenica, Mark Herras, Mike Tan, Klea Pineda, Rocco Nacino, Migo Adacer at marami pang iba.

This coming Saturday, June 15 mapapanood na ang pilot episode ng show after ng Daddy’s Gurl and every Sunday pagktapos ng Daig Kayo ng Lola Ko.

Sa online episode ng show, ang baguhan na si Kyline Alcantara naman ang magho-host ng Inside Starstruck na mapapanood from Monday to Friday at 6:00pm sa official YouTube channel ng show.

Reyted K

By RK Villacorta