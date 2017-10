THE TERROR DIRECTOR: Joel Lamangan, first time hindi nagalit at nagmura sa set ng kanyang pelikula

KAPAG NARIRINIG ng mga baguhang artista ang pangalan ni Direk Joel Lamangan, asahan mo, kabado sila na makatrabaho ang pamosong direktor.

Tulad sa kaso nina Ken Chan at Barbie Forteza, sa unang pagkakataon na makaharap nila si Direk Joel ay may tensyon silang nararamdaman.

Alam kasi nila na si Direk Joel, mahigpit at perfectionist sa mga eksena na dinirirek niya.

“Bawal ang ma-late sa set,” kuwento ni Ken. Sabi naman ni Barbie: “Dapat pagdating mo sa set ni Direk, dapat alam mo ang linya mo. Dapat pinag-aralan mo na.”

Pero si Direk Joel, sa kabila ng kaba ng mga artista niya na sa unang pagkakataon niya nakatrabaho ay puring-puri niya ang dalawa.

“Dito makikita yung other aspect ng kanilang talent. Dito na-test ang kanilang dramatic prowess. Na-discover ko na mahusay silang dramatic actors. Isa sila sa mga pinakamahusay na dramatic actors of their generation.

“At tuwang-tuwa ako kasi nakatrabaho ko sila. Imagine, naka-trabaho ko sina Ken Chan at Barbie. I’m so proud of them,” pagkukuwento ni Direk sa dalawa niyang artista sa “This Time I’ll Be Sweeter” na produced ng Regal MultiMedia, Inc. na sister company ng Regal Films.

Hindi lingid sa mga artista na si Direk Joel ay isa sa mga sinaabing “Terror Film Director”.

He is sweet at malambing pero naninigaw at nagmumura sa set. Pero with Direk Joel’s experience with his stars sa siksik sa kilig movie nina KenBie, first time siya hindi nagalit or nanigaw. Wala siya napagalitan sa mga artista niya.

Mula kay Direk Joel mismo: “Mahuhusay sila na artista. I’m so proud. Lahat ng nandito, wala akong itulak-kabigin. Ito lang ang pelikula na wala akong napagalitan.

“Wala akong nasigawan. Dahil siguro takot sil at dahil prepared sila sa kung ano ang ine-expect sa kanila . Dahil on time sila, walang nale-late. May respeto sila sa trabaho nila. May respeto sila sa trabahong kanilang pinili. Maaga pa lang, mahusay na ang training nila.

“Nakikita natin ang isang magandang kinabukasan ng industriya ng pelikulang Pilipino sa tulad nilang mga batang artista,” pagkukuwento niya.

Sa pelikula nina KenBie ay kasama rin sina Ara Mina, Neil Ryan Sese, Yayo Aguila, Kim Rodriguez, Hiro Peralta, Akihiro Blanco, Jai Agpangan at Kaki Ramirez

Reyted K

By RK Villacorta