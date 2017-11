Teleserye ni Paulo Avelino na “The Promise of Forever”, tinuldukan na!

HUMARAP sa matinding hamon ang pag-iibigan nina Sophia (Ritz Azul) at Nicolas (Paulo Avelino) sa pagtatapos ng seryeng “The Promise of Forever” na napanood sa Pilipinas via ABS-CBN channel 2 at sa labas ng bansa via The Filipino Channel (TFC), at may streaming simulcast sa local airing nito via TFC online (www.TFC.tv) sa November 24 (today), sa key countries worldwide.

Sa mga tagasunod ng afternoon serye, matapos magbalik ni Nicolas bilang Laurence, muling nagkrus ang kanilang landas ni Sophia at nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanilang anak na mayroon ding kakayahang pagalingin ang sariling sugat. Kaya naman hindi na pinalagpas pa ng immortal man ang pagkakataon upang ipaglaban ang kanyang pamilya.

Sa huling araw ng serye ay aabangan ng manonood ang muling pagtatagpo nina Marlon (ginagampanann ni Tonton Gutierrez), at pamilya ni Nicolas. Gagamitin ni Marlon si Sophia at kanilang anak upang makuha ang huling sangkap na kukumpleto sa miracle drug at maipaghiganti ang pagkamatay ng kaniyang anak na si Michael (played by David Chua).

Matindi ang huling episode today kung saan inabangan din ang desisyon ni Philip (ginampanan ni Ejay Falcon) kung tuluyan na ba niyang isasantabi ang kaniyang nararamdaman para kay Sophia at hayaan na itong makasama si Nicolas at kanilang anak.

Hindi pinalampas ng loyal viewers ang pagtatapos ng “The Promise of Forever” na mapapanood din sa ibang bansa via TFC. Ang finale episode nito ay nagkaroon streaming simulcast sa local airing nito via TFC online (www.TFC.tv) today, November 24, sa key countries worldwide.

