Teddy Corpuz, happy sa mga tips nina Vice Ganda at Vhong Navarro sa launching movie niya

DATI PALA, taga-GMA Network actor ang lead singer ng bandang RockSteddy na si Teddy Corpuz bago siya naisama sa noontime show na It’s Showtime ng Kapamilya Network.

Bukod kasi sa pagiging singer-performer, umaarte din pala si Teddy sa mga palabas sa telebisyon.

Kaya nga happy ang singer-comedian sa break na dumating sa kanya para maging bida sa pelikulang Papa Pogi na first movie directorial job ng komedyante-writer na si Alex Calleja.

Bongga ang laugh trip movie ni Teddy dahil binigyan din siya ng karapatan ni Direk Alex para makadagdag sa content ng ilang mga eksena. “Hindi siya maramot. Okey ang samahan naming during the shooting. Masaya. Very creative ng project,” pagmamalaki pa ng komedyante.

Maging sina Vhong Navarro at Vice Ganda na kasamahan niya sa noontime show ay binigyan din si Teddy ng mga tips na nagamit niya sa pelikula.

Sa mga It’s Showtime co-host ni Teddy, alam niya na supportado siya nina Anne Curtis at ang mga Hashtags na kasama niya sa movie na nagpu-push sa social media ng Papa Pogi sa mga accounts nila to help promote the movie.

Showing na ang Papa Pogi next week, March 20 at produced ito ng Regal Films at makakasama ni Teddy sina Myrtle Sarrosa, Dawn Chang, Donna Cariaga at Joey Marquez.

Reyted K

By RK Villacorta