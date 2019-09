TEASER PA LANG, KABOG NA! ‘Isa Pa With Feelings’ nina Carlo Aquino at Maine Mendoza, trending!

THE LONG WAIT is over! Months ago ay inanunsyo ng Black Sheep at APT Entertainment ang kanilang pagsasanib-puwersa para sa pelikulang “Isa Pa With Feelings” na first movie team up ng Kapamilya actor na si Carlo Aquino at Kapuso actress Maine Mendoza.

Yes, Carlo and Maine in one movie! Isang Kapamilya at Kapuso ang magsasama for what is predicted to be a box-office film.

Kagabi ay inilabas na ang teaser ng nasabing pelikula na mula sa direksyon ni Prime Cruz (Ang Manananggal sa 32B, The Debutantes, Can We Still Be Friends). Malaki ang pressure for sure na nararamdaman ng mga bumubuo ng pelikula particularly ang mga lead stars nito.

Based on the teaser trailer, deaf ang character ni Carlo sa pelikula while si Maine ang kanyang crush na natotorpe siya (dahil hindi nga siya makapagsalita – literally). Kahit na puro voice overs lang ng point of view ng lalaki ay nag-uumapaw na ang chemistry sa pagitan ng dalawang artista. Isama pa ang hit song na “Buwan” ni JK Labajo. Hay, super sarap mainlab!

Gusto man nila o hindi ay big pressure para sa lahat na this film will do well. Carlo Aquino, who resurrected as a bankable leading man in 2018 with box-office hits like Meet Me in St. Gallen and Exes Baggage needs to regain the momentum dahil hindi kinagat ng masa ang tambalan nila ni Nadine Lustre sa Ulan. Ito rin ang kasagsagan ng isyu sa pagitan nila ni Angelica Panganiban.

On the other hand, dito mapapatunayan ni Maine Mendoza kung kaya ba niya na wala ang kanyang onscreen loveteam na si Alden Richards na nagkamit ng big success dahil highest-grossing Pinoy film ever na ang “Hello, Love, Goodbye” nila ni Kathryn Bernardo. Isa pa, dito natin malalaman kung apektado ba ang fans sa pag-amin niya ng real score sa pagitan nila ni Arjo Atayde.

Well, let’s see! Excited na ang lahat and so far, mukhang promising naman ang “Isa Pa With Feelings”. Abangan na ‘yan this coming October 16!