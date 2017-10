Tambalang Jameson Blake – Jane Oineza at Jon Lucas – Maris Racal, inaabangan na sa Haunted Forest!

HABANG hinihintay ko ang pagrolyo ng pelikulang The Debutantes last Thursday, ipinalabas muna sa sinehan ang trailers ng apat sa pelikulang ilalabas ng Regal Films soon. Ito ay ang This Time I’ll Be Sweeter, Recipe of Love, My Fairytail Love Story at Haunted Forest.

Nabigla ako dahil hindi ko ini-expect na masisilayan ko na rin pala ang trailer ng pelikula nina Jane Oineza, Maris Racal, Jameson Blake at Jon Lucas.

Nang i-announce ng Regal Films na bibigyan nito ng break ang apat na promising young stars ng Dos, marami ang nagbunyi. Fresh from Bloody Crayons sina Jane at Maris noon at among the cast members ay silang dalawa ang mas nag-stand out. Ang pagiging mysterious killer ni Jane at ang pagiging kikay pero may natatagong lakas ni Maris siguro ang naglabas ng kanilang kakayanan pagdating sa horror.

Si Jameson Blake naman ay nanalo na ng award last year sa Cinema One Originals dahil sa pagganap niya bilang kapatid na may dark attitude sa 2 Cool 2B 4gotten while si Jon Lucas naman ay hindi talaga nabibigyan pa ng bonggang break kahit may appeal ito.

Base sa trailer ng pelikula, mukhang give na give ang mga Kapamilya stars sa kanilang big break. Gusto ko rin ang istilo ni Ian Lorenos, na director din ng pinakahuling Mano Po movie. Pang-Hollywood ang dating ng trailer para sa akin at kung ikaw ay taga-probinsya na madalas pumunta sa perya noong bagets ka pa at nakikipaglaro sa kakahuyan, may nostalgic effect din ito. Kasama rin as supporting cast members sina Raymart Santiago at Gerald Napoles.

Hindi kami sure kung ipapalabas ba sa late November ang pelikula o ito ang pambungad na panggulat ng Regal Films for January 2018. Pero malay natin, baka mas makalusot ito sa Metro Manila Film Festival 2017 dahil sa apat na pelikulang na-announce ng MMFF ay wala pang horror genre.

Kahit kailan man ang maging final playdate ng Haunted Forest, sure winner na ang apat na bida pati na rin ang mga fans nila. Sana hindi magsawa ang Regal Films sa pagbibigay ng break sa mga deserving talents.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club