Tambalang Alden at Maine, isang “palabas” lang?

Hindi ko alam kung totoo ‘yung kumakalat na balita na ang tambalang AlDub nina Alden Richards at Maine Mendoza ay isang “palabas” lang.

Kasi naman, may nagkukuwento na hindi lahat ng nakikita ng fans at ng publiko ay totoo sa dalawa. Tsismis noon pa man na si Maine, may ibang boyfie na non-showbiz at hindi si Alden, hindi tulad ng inaasahan at inaasam ng AlDub fans.

‘Di nga ba’t mayroong faction pala ang fans ng dalawa? Hindi pala solid ang mga maka-Alden at maka-Maine. May fans na solid Alden lang na ayaw kay Maine, and vice versa, tulad sa napabalita na solid Alden fans lang ang puwedeng dumalaw sa matinee idol sa ospital nang magkasakit ito due to over fatigue almost two weeks ago.

Pero pagdating sa bagong teleserye ng dalawa (ang una nilang proyekto sa telebisyon na kanilang-kanila), na “Destined To Be Yours” ay nagkakaisa lahat ng kanilang fans.

Solid Alden man o ‘di kaya’y solid Maine, isama na ang solid AlDub, all out ang suporta ng fans sa kanilang dalawa, lalo pa’t need ng AlDub na mag-rate ang serye nila.

Perfect ang mga karakter nila as Benjie (played by Alden) and Sinag (played by Maine). Nagsimula nang umere noong Lunes sa GMA ang teleserye, pagkatapos ng “Encantadia”. Mukha namang promising ang kauna-unahang serye ng dalawa. Sa full trailer kasi, may kiliti at kilig para sa isang tulad ko na hindi naman isang AlDub fan.