Tambalan nina Ken Chan at Rita Daniela, biggest asset ng ‘My Special Tatay’

Ken Chan and Rita Daniela

BIHIRA ang teleserye na mas bet ng mga tao na magkatuluyan ang vulnerable na bida at ang kontrabida na asal kalye.



Lahat ‘yan ay nagbago sa patuloy na pagbulusok pataas ng ratings ng afternoon series na ‘My Special Tatay‘ with Ken Chan playing the lead role of Boyet na isang mabuting tao na may mild autism na pinagsamantalahan ng isang prostitute named Aubrey na ginampanan naman ni Rita Daniela.



Ang pagkakaalam namin, kontrabida dapat si Rita at eventually ay kay Arra San Agustin (playing the role of Carol) dapat ipupush si Ken Chan. Ang mga bangayan nina Boyet at Aubrey ay naging endearing and sweet na para sa manonood na mas nirequest nila sa management na mas damihan pa ang ‘BobRey’ scenes.

Isa itong big surprise sa cast members lalo na kay Rita Daniela, na last year ay ibinunyag sa ‘Tunay na Buhay’ na muntikan na siya nagquit sa showbiz dahil pakiramdam niya ay wala na patutunguhan ang career niya. Thanks to ‘My Special Tatay’, ngayon ay trending ang mga nakakatouch na lambingan nila ni Boyet. Ang minsan na heavy na palabas ay naging puno na ng pagmamahalan.



Recently ay naglabas din ng duet single sina Ken at Rita entitled ‘Almusal’. Si Rita ay mapapanood din sa musical play featuring the songs of APO Hiking Society. Mukhang 2019 is the year of Rita Daniela, huh!