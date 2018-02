TAKLESA MODE NA NAMAN: Derrick Monasterio, kailangan ng Social Media Etiquette seminar!

HINDI NA TALAGA natuto-tuto ang Kapuso actor na si Derrick Monasterio. Kung last month ay naging controversial ang kanyang “HIV joke” na akala niya ay nakakatuwa ang insensitive IG story, sa comments section naman ng kapwa artista siya ngayon naglagay ng comment na hindi nagustuhan ng mga netizens.

Sa isang Instagram update na pinost ni David Licauco na kasamahan noon ni Derrick sa Mulawin vs. Ravena, naglagay ito ng picture na may hawan na isang snack product at nakasuot ito ng jersey na pang-basketball. Matino ang picture at maaliwalas ang aura ng tsinoy actor.

Sa comments section, nilagay ni Derrick ang “Gay :(” na ang dating sa amin ay parang ginamit niya ito as an insult word to his friend.

Really, Derrick? Is that how you treat a friend?

Dapat ‘yatang bigyan ng management ng GMA ng tatlong buwan na worth ng seminar about Social Media Etiquette dahil he badly needs it.

Bigyan na rin siya ng workshop sa pag-arte dahil kailangan din niya ‘yun, noh! Nakaka-BV!