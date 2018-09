TAGASALBA NG POOR RATINGS? Encantadia Sanggres, ipapasok sa ‘Victor Magtanggol’

NATUWA ang mga loyal fans ng fantaseryeng Encantadia dahil nagpost ang mga makabagong sanggre nito na sina Glaiza de Castro (Pirena), Kylie Padilla (Amihan), Gabbi Garcia (Alena) at Sanya Lopez (Danaya). May mga ilan na hoping na Book 2 ng nasabing fantaserye ang dahilan ng pagrereunite ng apat na Kapuso beauties.

Ang totoo ay magkakaroon ng crossover ang mga diwata ng Encantadia sa current fantaserye ng GMA-7 na Victor Magtanggol na sa totoo lang ay naghihingalo sa ratings.

Oo, considered na big star si Alden Richards, pero marami ang pumupuna sa production value ng nasabing palabas. May mga nagsasabi na mas mabuti pa raw na isang drama project o totoong original concept ang ipinagawa sa Pambansang Bae kaysa sa Victor Magtanggol, na laging trending for the amusing reasons.

Para isalba ang naghihingalong ratings ng show, ipapasok sina Glaiza, Kylie, Gabbi at Sanya. Kunsabagay, matino ang pagkagawa ng Encantadia at lalong dumami ang fans ng apat lalo na ni Kylie, na tunay na iniyakan ng fans nang magpaalam sa show due to her pregnancy.

Makakatulong kaya ang apat na brilyante para magawan ng hokus pokus ang poor ratings ng Victor Magtanggol? Abangan natin!