Sylvia Sanchez, napaiyak sa death threats ng ALDUB fans sa kanyang pamilya

ISANG ina si Sylvia Sachez unang-una. Pangalawa lang ang pagiging isang aktres reason kung bakit punum-puno na siya sa mga bashers ng anak niyang si Arjo Atayde na ayaw sa “relasyong” Arjo-Maine Mendoza ng mga solid AlDub fans.

Below the belt na kasi ang atake sa anak niya na pati pamilya niya ay dinadamay na.

May mga death threats na ang mga bashers kay Arjo na nagsasabi online na “Isang Bala Ka Lang” na pwede maglagay sa kapahamakan ng buhay ng aktor at ng pamilya ni Ibyang kahit online ang mga threats at pananakot.

Dahil sa death threats, hinamon ng aktres ang mga bashers ni Arjo na humarap sa kanya ng face to face mula sa Alden-Maine fan groups na kung kumuda online ay mga utak kriminal sa galit nila sa anak ng aktres dahil nagkakamabutihan na sina Arjo at Maine dahil ilusyon pa rin ng mga baliwng eng-eng na waley na at never naman talaga nagkaroon ng relasyong sina AlDub ay maibalik o maging totohanan na ang AlDub kahit ay wala naman talaga. In short, nabuhay sila sa ilusyon.

Sa Passion Chinese Restaurant ng Resorts World-Manila last Saturday evening ay naghintay si Sylvia sa mga nagtatapang-tapangan na mga AlDub fans na hindi naman nagpakita at umurong ang mga “yagbols” at kumulubut ng mga “petchay” dahil hanggang online lang pala ang mga tapang nila kung mang-bash at manakot at mag-threaten sa buhay ng aktor, ni Ria at maging ang aktres at ang buong pamilya nito.

Humingi na ng tulong sa PNP at NBI si Sylvia at ngayon na naka-blotter na sa mga kinauukulan ang mga nagtatangka sa buhay ng pamilya ng aktres na kung ano man ang mangyari pananakit o pagtangka sa buhay nina Arjo, Ria at kay Sylvia at sa buong pamilya niya ang Alden-Maine fans ang magiging salarin at sisisihin.

Just wondering kung alam kaya ng mga bobo at bobita na mga ito na ang ginagawa nila at pwede sila makulong at magmulta?

Ngayon pa na may Cyber Crime Law at effective na ito sa bansa, ang pagtatangka ng buhay ng ibang tao kahit gamit ang mga alyas nila para pagkilanlan ay pwede ma-detect at mahuli sa ISP ng internet connection nila?

Sa presscon ng pelikulang Jesusa ni Direk Ronald C. Carballo, naiyak na naikuwento ng aktres ang mga nangyayari sa kanilang pamilya ngayon.

Sabi ni Sylvia: “Sobrang mahal ko ang pamilya ko. Sobrang mahal ko ang mga anak ko, ang asawa ko, ang buong Atayde family, ang pamilya ko, sobrang mahal ko.

“Since September hanggang last Friday, wala akong inalmusal kung hindi… bawat gising ko, puro mura, puro pambabatikos, puro panlalait sa mga anak ko, sa akin, sa asawa ko, sa buong pamilya.”

Kay hirap nga maging ina na mapagmahal sa kanyang mga anak , asawa at buong pamilya.’

Reyted K

By RK Villacorta