Sylvia Sanchez, modern aswang in the city sa pelikulang “Nay”

UMAGA PA LANG bago mananghali ay sold-out na ang mga tickets para sa gala premiere ng Cinema One Originals Film Festival 2017 entry na “Nay” ng aktres na si Sylvia Sanchez na isinagawa yesterday evening (Monday, November 13) sa Trinoma Cinema 2.

Dahil sa kakulangan ng ticket at sa kagustuhan ng marami na mapanood for the first time ang first ïndie film ni Ibyang (tawag namin sa kanya) as a modern “aswang” in the Metro, maging siya ay nagka-problema that evening bago magsimula ang screening dahil madami sa mga kaibigan niya na inimbitahan ay walang nakuhang mga tickets minutes prior to the gala.

Spotted na sumuporta sa aktres at sa mga co-star niya na snai Enchong Dee (as Martin – her alaga) at Jameson Blake ( as Enchong’s bestie and cousin) at ang mag-asawa na National Youth Commission (NYC) Chair Aiza Seguerra and Film Development Council of the Philippines (FDCP) Chair Aiza Seguerra. Ang anak niya na si Ria Atayde who came straight from ”Fallback” special screening; Sylvia’s husband businessman Art Atadye and mother-in-law na todo support sa aktres na si Tita Pilar, kids Gela and Xavi na si bunso naman after watching the film told her mom na “bad” daw ang aktres sa karakter nito sa pelikula dahil si Sylvia ay kumakain ng tao. Sayang at wala si Arjo Atayde (baka may taping ng bago nilang serye sa Kapamilya Network).

Si Quezon City Mayor Herbert Bautista was present dahil ang anak na si Harvey Bautista played the teen Martin; social activist Juana Change, actor Efren Reyes and comedian Dennis Padilla, Ogie Diaz at marami pang iba.

Sa katunayan, nagpaalam lang si Sylvia last night from her teleserye taping para makadalo sa gala ng movie niya na right after the screening at konting photo-op ay bumalik na siya kaagad sa trabaho niya

Palabas ang Nay sa mga sumusunod na mga sinehan: Nov. 14 (Glorietta, Cinematheque and Cinema 76); Nov. 15 (Cine Adarna-UP and Gateway Mall); Nov. 16 Cinematheque and Cinema 76); November 17 (Cinamatheque); November 18 (Trinoma, Glorietta & Gateway); November 19(Cinema 76); November 20 (Glorietta and Gateway); November 21 (Trinoma); November 24 & 26 (Powerplant) and November 26 & 27 (Black Maria).

Congratulations Ibyang, Jameson and Enchong at ganun din kay Direk Kip Oebanda. Yes, it’s a horror-supense äswang with a twist.

For screening timing and other information, please check-out C1 Original secretariat.

Reyted K

By RK Villacorta