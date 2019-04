Sylvia Sanchez at buong pamilya, boto kay Maine Mendoza para kay Arjo Atayde

BONGGA si Arjo Atayde dahil wala ka itatapon sa mga komento at pagkagusto ng pamilya niya tungkol sa pakikipag-relasyon niya kay Maine Mendoza.

Sa mga interviews sa aktor, kahit sinasabi niya na nasa “dating” at “getting to know more” stage pa lang sila ng dalaga, sa mga kaganapan na nangyayari sa dalawa, tila super in love sila sa isa’ isa na inaayunan naman ng mga mahal sa buhay ni Arjo.

Ang ina ng aktor na si Sylvia Sanchez ay masaya sa kasalukuyang estado ng anak. Alam niya at nararamdam na masayang-masaya ang binata. Dahil sa dalaga, alam ni Ibyang (tawag namin sa aktres) na dahil kay Maine, inspired si Arjo.

One major reason kung bakit love ni Ibyang ang dalaga ay dahil iba ito. “Nakikita ko na ibang-iba si Arjo, Mas inspired. Nagustuhan ko si Maine dahil hindi siya natakot at pinanindigan niya ang alam niyang tama,” pahayag ng aktres.

Kung maaalala pa, left and right ang bashing kay Arjo na pati sila na mga mahal sa buhay ng aktor ay may mga death threats mula sa mga fans nina Maine at Alden Richards dahil ang katotohanan na lumabas at malinaw pa sa sikat ng araw na there was no Alden sa buhay ng dalaga pero the truth is, may Arjo ang dalaga at ito ang katotohanan na hindi matanggap ng mga ilusyunadang mga AlDub fans.

Si Mamita Pilar Atayde, paternal lola ng aktor ay umaayon sa mga nangyayari sa buhay pag-ibig ng apo niya. “What’s important, Arjo is Happy, masaya na kami na nagmamahal sa kanya.”

Puna nga ng nakababatang kapatid ni Arjo na si Gela: “I’m happy for Kuya,” maikling pahayag nito sa isang recent TV interview ng nang mag-guest sila sa Magandang Buhay kasama ang bunsong si Xavi na guwaping din na magso-showbiz din pagdating ng panahon.

Si Sylvia, botong-boto kay Maine para sa anak. Sey ng binata sa isang media event para sa bagong pelikula ng binata na “Stranded” kasama si Jessy Mendiola na showing na Wednesday, April 10, ipinagmamalaki ng aktor na happy siya with Maine dahil may chemistry sila. “Swak kaming dalawa. Nagkakaintindihan kami…” pago-open up ng aktor sa media for the first time about his special girl.

Pagde-divulge ni Ibyang tungkol sa closeness nina ArMaine (tawag ng mga Arjo-Maine fans): “Napapatawa siya ni Maine, at minahal niya talaga si Maine. Mahal talaga ng anak ko si Maine. Nakikita ko yun,” pagse-share ng aktres tungkol sa dalawa.

Hopefully, within the year ay mas malinaw na sa “exclusively dating” status ng dalawa para mag-bloom na into a romantic relationship as boyfriend-girlfriend na madaming umaasam. “Very positive kasi ang dalawa. Nagkakatulungan sila para mas ma-inspire sila,” sabi ng aktres.

With a happy heart and a bonggang showbiz career; as Maricel Soriano’s son in “The General’s Daughter” na napapanood natin nightly on weekdays; with IWant’s” BagMan” na most watched series sa online app at ang nalalapit niyang pelikula with Jessy Mendiola na “Stranded” from Regal Films direted by Ice Idanan at ang mga pending jobs ng binata, career wise at pak na pak ang buhay showbiz ni Arjo.

Bongga nga yata kapag in love ka. Inspired ka.

Bukas, Monday, April 8 ay red-carpet premiere ng Stranded directed by Ice Idanan na magaganap sa SM Megamall Cinema 7.

Congrats Arjo.

Reyted K

By RK Villacorta