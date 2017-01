Sylvia Sanchez, Arjo Atayde, at Ria Atayde, showbiz’ 3-in-1

Kumbaga sa kape, three-in-one. May kape, may creamer, at may asukal o sweetener na. Tatluhan sila sa iisang industriya na napamahal na rin sa kanila.

Una, si Sylvia Sanchez. Si Nanay Gloria. Siya ang pasimuno sa lahat na ang pagmamahal niya sa industriya ng pag-arte ay namana ng kanyang dalawang mga anak na sina Arjo Atayde at Ria Atayde.

Almost 27 years in the business, pinanday na si Ibyang (tawag namin sa aktres) ng showbiz. Kung kailan nagka-edad, saka naman dumating ang magandang break niya bilang ina na may sakit na pagiging makalilimutin sa madramang panghapong serye ng Kapamilya Network na “The Greatest Love” na napanonood, Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos ng “Doble Kara”.

Naging by-word ang TGL. Bukambibig ng manonood ang pangalan at karakter ni Ibyang sa serye bilang Nanay Gloria. Laging ipinagmalaki ni Ibyang ang serye sa mga kaibigan lalo pa’t sa mga pinagdaanan niya noon bago nakuha at napunta sa kanya ang role, kung alam lang ng fans niya ang paglalakbay ng aktres to be a Nanay Gloria ay mamangha sila. Kaya nga ganu’n kamahal ni Ibyang ang show. Mahal na mahal niya ang kanyang karakter dahil mahal din ito ng mga tagasubaybay ng serye.

Dahil nasa dugo na niya ang showbiz, lalayo ka pa ba sa panganay nila ni Papa Art Atayde na maimpluwensiyahan din niya ang anak na si Arjo na ang biggest break sa karir ng binata ay ang aksyon-serye na “FPJ’s Ang Probinsiyano”.

Most hated television character si Arjo ngayon as Joaquin Tuazon ng mga manonood ng serye at fans ni Coco. Siya kasi ang bad boy sa kuwento. Kasumpa-sumpa, ‘ika nga, ang kanyang karakter. Hated siya ng mga batang fans ni Gardo. Ayaw ng mga nanay at lola sa kanya na siyang pasimuno sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ng mga kaibigan at pamilya ng mabait at huwarang pulis. Pero dahil sa bad police image ni Arjo, mas nagmarka siya sa publiko.

Ang latest, ang pangalawang anak ni Ibyang na si Ria, sumunod din sa yapak ng ina. Yes, last Monday ay nagpaandar ang dalaga at pinatunayan niya that she is not just the daughter of Sylvia Sanchez and the younger sister of Arjo Atayde.

Sa unang sabak niya sa eksenang drama, no less than Miss Coney Reyes ang kaeksena niya sa bagong serye ng ABS-CBN na “My Dear Heart” na produce ng Dreamscape Entertainment para sa Kapamilya Network.

Personally, inabangan ko si Ria sa mga eksena niya last Monday. Hindi ako natulog after kong mapanood ang aksyon-serye nina Coco at Arjo just to watch Ria act, na akala ko nga’y palamuti lang ang dalaga with her pretty face.

Impressive ang dalaga sa kanyang eksena kung saan umamin siya sa inang si Coney na buntis siya sa boyfriend na si Zanjoe Marudo.

Marami sa mga kaibigan naming non-showbiz ang pumuri kay Ria sa short message namin sa dalaga sa Instagram sa paandar nito sa unang sultada niya sa seryeng “may kurot sa puso” sabi nga nila.

Mas seryoso ang karakter ng dalaga sa bago nitong serye kumpara sa morning serye niya noon sa “Ningning”, kung saan nagsimula ang lahat.

Kung tutuusin, hindi naging madali para kina Arjo at Ria na makapasok sa showbiz, kahit pa sabihing mga anak sila ng isang Sylvia Sanchez. Ang hindi alam ng marami, dumaan din sa butas ng karayom sina Arjo at Ria bago napasakanila ang mga role sa mga seryeng ginagampanan nila ngayon.

Si Arjo, dumaan sa audition bago napasakanya ang role niya noon sa ‘Bangka’ episode ng “MMK”. Kung tama kami, tatlo yata silang mga artista nu’n ang nag-audition at si Arjo ang masuwerteng baguhan na napili. Ang role niyang ‘yun ang naghatid sa kanya sa estado kung ano man siya ngayon.

May pinatunayan. May napatunayan. Arjo is not just one of those young stars ng Star Magic at Kapamilya Network na porke’t guwapo ay puwede na. Kung ano man si Arjo ngayon, he worked hard for that recognition ang respect sa career na pinasok niya.

Sa kape, hindi ako mahilig sa 3-in-1. Sobrang tamis kasi. Ayaw ko ng lasa na alam kong fake na fake ang sweetener at creamer. I prefer my coffee brewed with a tablespoon of brown sugar and two hazelnut flavored creamer.

Pero kung sina Sylvia, Arjo, at Ria ang bagong 3-in-1 sa showbiz sa galing nila, hindi ka talo. Hindi mo aayawan. Hindi lasang fake ang kape na iinumin mo sa umaga.

Reyted K

By RK VillaCorta