Sylvia Sanchez, aprub na magaling ang ‘Nabubulok’ direktor na si Sonny Calvento!

NOONG SABADO, August 5 ay Gala Night ng kauna-unahang full-length movie ni Direk Sonny Calvento.

Dating scriptwriter siya sa Star Creatives, isang sangay ng ABS-CBN na nagpo-produce ng mga teleserye para ABS-CBN Kapamilya network.

Ilang araw bago ang naganap ng preem ay tensyonado si Direk dahil sa ilang mga technical problems na kinarap ng first film niya na Nabubulok na isa sa mga official entries sa Cinemalaya 2017.

Sa totoo lang, hours before the screening, kinakabahan si Direk Sonny kung mapupuno ba niya ang CCP main Theater sa gabing ‘yun.

Kabado din siya kung ano ang magiging reaksyon ng publiko sa unang pelikula niya.

Spotted at the gala screening of Nabubulok na nanood ay sina Gretchen Barretto, Sylvia Sanchez, ABS-CBN directors Eric Salud and Don Cuaresma; Ricky Lee, Bayani San Diego (of The Philippine Inquirer) and ABS-CBN Dreamscape Entertainment’s Deo Edrinal.

Positibo ang reaksyon ng mga nanood na mostly mga millennials na siyang market or target audience ng Cinemalaya.

From the outside of the main theater, maririnig mo ang tilian ng mga audience ng pelikula ni Direk Sonny na ang genre ay suspense-thriller tungkol sa paghahanap nina Gina Alajar at JC Santos sa isang nawawalang karakter sa pelikula na based sa kuwento ni Direk Sonny ay halaw sa isang totoong pangyayari.

Kuwento nga nga aktres na si Sylvia thru text tungkol sa personal review niya sa pelikula at kay Direk Sonny: Magaling na baguhang direktor. Malinis niyang nailahad ang buong kuwento. Hihintayin ko ang susunod pa nyang pagdidirek at hihintayin ko ang pagsikat niya. Gusto ko ang kabuunan ng pelikulang Nabubulok,” pahayag ng aktres.

After his directorial debut sa Cinemalaya, malamang may bagong television show na rin ang Kapamilya Network sa katauhan ng isang Sonny Calvento.

After the gala screening, lutang pa si Direk Sonny sa positibong reaksyon ng mga nakapanood ng movie niya.

Sa mga hindi pa nakakapanood: Ngayong Monday ng gabi, Nabubulok will have a screening at Greenbelt 1 (Cinema 2) and Fairview Terraces at 7 in the evening.

For other “Nabubulok “screenings, check out their Facebook for screening schedules and other activities.

Congrats Direk Sonny.

Reyted K

By RK Villacorta